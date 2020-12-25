Hamsinin kilosu 10 TL’ye inince…

Trabzon'da dün kilosu 20-25 TL'den satılan hamsi bugün 10 TL'ye kadar gerileyince fiyatı ucuz bulan vatandaşlar 2 günlük haftasonu kısıtlaması öncesi balık tezgâhlarına akın ettiler.

Karadeniz'de hamsi avı git gelleri yaşarken zaman zaman fiyatı ile de şaşırtmaya devam ediyor. Trabzon'da dün kilosu 20-25 TL'den satılan hamsi fazla alıcı bulmazken, bugün fiyatının ucuz olmasından dolayı balık tezgâhları önünde yoğunluk yaşandı.

Dün hamsinin kilosunu 20-25 TL'den bugün ise 10 TL'den sattıklarını belirten balıkçılardan Samet Bayram, “Bugün hamsi 10 TL. İnsanlar hamsi yesin. Dün 20 TL'ye sattım. Hava estiği zaman kasasını pahalı aldığımız için vatandaşa da pahalı yansıyor. Bugün biraz daha ucuz aldık. 5 TL kazanacağımıza 1 TL kazanmayı tercih ettik. İnsanlar alıp yesin, hamsimizde bugün daha güzel. Vatandaşta fiyattan memnun. Aynı hamsiyi dün 20-25 TL'ye sattık. Yarın da sokağa çıkma kısıtlaması var. Vatandaş yesin dedik. Bugün hamsi bol 10 TL'ye satıyoruz” dedi.

Hamsinin fiyatı bugün uygun olduğunu belirten Zeki Şılbır ise “Hamsinin fiyatı uygun. Normalde 15-20 TL ancak bugün daha ucuz. Bugün kilosu 10 TL. Hamsiyi seviyoruz. İnşallah bol olur taze olur iri olur” derken Talih Şengül adlı vatandaş ise “Hamsinin fiyatı uygun. Daha öncede almıştım ancak bugün fiyatı normal. İnsanın bütçesini fazla zorlamıyor” diye konuştu. (İHA)