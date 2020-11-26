Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hastane borcunda ‘Feragat’ çıkmazı

Devletten alacaklarının yüzde 25’inden feragat edip vaz geçmeleri istenen sağlık şirketleri indirimi kabul etmeyince zorunlu feragat süresi ay sonuna kadar uzatıldı.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 03:05, 26/11/2020
Haberler Ekonomi
Hastane borcunda ‘Feragat’ çıkmazı

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörünün yaklaşık 3 yıldır yaşadığı alacak krizi şimdi de feragat çıkmazına doğru gidiyor. Kamu hastanelerinin 17 ay, üniversite hastanelerinin ise 37 aydır ödemediği 19 milyar liralık alacaklarını tahsil edemeyen firmalar batma noktasına geldiklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı firmalardan alacaklarında yüzde 6 ila yüzde 25 indirim yapmalarını istedi.

Firmaların büyük bölümü indirim yapamayacaklarını belirtti. Bunun üzerine Bakanlık feragat için düşünme süresini bu ayın sonuna kadar uzattı. Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme anlamına gelen feragatı sektör olarak kabul etmediklerini belirten Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, firmaların batmasından endişe duyduklarını söyledi.

BİZİ DİBE BATIRIR

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, ‘Feragat talebi firmalardan gelmiştir' ifadesinin kullanılmasını da eleştiren Erkin Delikanlı, “Kamu hastaneleri, firmaları telefonla arayarak ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir feragat, sektörü daha da dibe batıracaktır” dedi.

Kapısına “Bu işyeri 19 aydır kamudan tahsilat yapamıyor” yazdı
Erkin Delikanlı, alacaklarda indirim yerine 5-6 taksitte ödenmesini talep ettiklerini belirtirken feragati kabul etmeyen firmaların alacaklarını nasıl tahsil edecekleri konusunda büyük belirsizlik yaşandığını söyledi. Delikanlı, kendi şirketinin dış giriş kapısına üzerinde, ‘Bu işyeri 19 aydır kamudan tahsilat yapamıyor' yazan bir uyarı kağıdı astı. Yazıyı, alacağını tahsile gelen bankacı ya da diğer alacaklılara ön bilgi vermek için astığını belirten Delikanlı, “Bu sayede içine düştüğümüz durumu daha iyi anlatıyorum. Bize acıyıp en azından birkaç gün süre tanıyorlar” dedi.
Yayınlanma Tarihi:05:30,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more