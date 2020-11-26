Hastane borcunda ‘Feragat’ çıkmazı

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörünün yaklaşık 3 yıldır yaşadığı alacak krizi şimdi de feragat çıkmazına doğru gidiyor. Kamu hastanelerinin 17 ay, üniversite hastanelerinin ise 37 aydır ödemediği 19 milyar liralık alacaklarını tahsil edemeyen firmalar batma noktasına geldiklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı firmalardan alacaklarında yüzde 6 ila yüzde 25 indirim yapmalarını istedi.

Firmaların büyük bölümü indirim yapamayacaklarını belirtti. Bunun üzerine Bakanlık feragat için düşünme süresini bu ayın sonuna kadar uzattı. Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme anlamına gelen feragatı sektör olarak kabul etmediklerini belirten Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, firmaların batmasından endişe duyduklarını söyledi.

BİZİ DİBE BATIRIR

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, ‘Feragat talebi firmalardan gelmiştir' ifadesinin kullanılmasını da eleştiren Erkin Delikanlı, “Kamu hastaneleri, firmaları telefonla arayarak ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir feragat, sektörü daha da dibe batıracaktır” dedi.