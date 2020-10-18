Hastaneye sedye yerine golf arabası aldılar

Sayıştay'ın şehir hastanelerinde yaptığı incelemeden ‘golf arabası ve ginger' çıktı. Hastanelere başvuran engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç kişiler için kullanılmak üzere tekerlekli sandalye ve sedye yerine, golf arabası ve ginger (elektrikli kaykay) getirildiği ortaya çıktı.

Sayıştay denetçileri, hasta yönlendirme ve refakat resepsiyon taşıma hizmeti kapsamında, görevli şirket tarafından hastaneye tekerlekli sandalye ve sedye yerine, ginger ve golf arabası getirildiğini açıkladı.

TEKERLEKLİ SANDALYE YOK

Sayıştay Başkanlığı'nın 2019 yılı denetim raporunda şehir hastanelerine ilişkin usulsüzlükler sıralanırken, hastanelerde engelli, yaşlı, yardıma muhtaç, hamileler ile gaziler, şehit yakınları gibi kişiler için tekerlekli sandalye, sedye yerine ilgili şirket tarafından ginger ve golf arabası getirildiği belirtildi ve şöyle denildi: “Görevli şirket tarafından yürütülen hasta yönlendirme ve refakat resepsiyon taşıma hizmeti kapsamında sunulan hasta taşıma hizmeti için tekerlekli sandalye ve sedyeler getirilmemiştir. Yönlendirme ve refakat personeli hastaneye başvuran; engelli, yaşlılar (65 yaş üstü), şehit yakınları, gaziler, hamileler ve yedi yaşından küçük çocuklara hizmet alımları sırasında öncelik sağlar ve refakat eder.”

TÜM EKİPMANI ŞİRKET SAĞLAMALI

Raporda şöyle denildi: “Refakat, resepsiyon ve taşıma hizmetlerinin sunumunda tekerlekli sandalye, sedye, vb. araçların kullanılması zaruri olup, tüm ekipmanın ise şirket tarafından sağlanması gerekmektedir. Yapılan incelemede, şehir hastanelerinde bu kapsamda görevli şirket tarafından getirilmesi gereken ekipmanlardan olan tekerlekli sandalye ve sedyelerin getirilmediği, ginger, golf arabası gibi bir takım ekipmanın getirildiği anlaşılmıştır.”