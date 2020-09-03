Hava yolu şirketleri çıkışı kargo taşımakta buldu

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında hava yolu taşımacılığı geliyor. Şirketler bu zor dönemde hayatta kalabilmek adına çeşitli önlemler aldı.

Kimi işçi çıkarttı, kimi personelini ücretsiz izne yolladı. Bazıları ise tamamen bozulan mali yapısı nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı.

Bloomberg'e göre, hava yolu şirketlerinin gelirlerini artırmak adına tercih ettiği bir yol daha var: Yolcu uçaklarının koltuklarını söküp, kargo taşımak…

YÜZ MASKELERİ, SOLUNUM CİHAZLARI…

Karantina süreciyle birlikte online alışverişin artması, başta tıbbi malzemeler olmak üzere birçok ürünün ülkeler arası dolaşımı; hava yolu şirketleri için karanlık tünelin sonundaki ışık oldu. Uçaklar artık insanlarla değil iPhone'larla, yüz maskeleriyle, solunum cihazlarıyla doluyor.

ŞİRKETLER İÇİN TUTUNULACAK BİR DAL Güney Kore'deki Shinyoung Securities'te hava yolu analisti olan Um Kyung-a, “Kargo taşımacılığı, en azından bu yıl şirketler için tutunacak bir dal olacak. Çünkü sınırlar kapansa bile insanlar alışveriş yapmaya devam ediyor. Kargo kapasitesi sınırlı olduğu için yolcu uçaklarının dönüştürülmesi eğilimi devam edebilir” diye konuştu.

KÜRESEL TAŞIMA BANDI

Yerden 30 bin feet yükseklikteki bu küresel taşıma bandında hareket eden mallar, salgının seyrini takip ediyor. İlk başta maske ve eldiven gibi ürünler ağırlıktaydı. İnsanlar evden çalışmaya başlayınca bu malzemelerin yerini, bilgisayar, bilgisayar parçası, tablet gibi iş hayatına yönelik malzemeler aldı. Ayrıca gıda ürünleri de kargoların önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Avustralya'ya ait Qantas Hava Yolları, mayıs ve haziran aylarında büyük miktarda eldiven, maske, önlük gibi tıbbi malzemeler taşıdı. Qantas, yolcu uçaklarındaki koltukları sökmeye başlayan ilk şirketlerden biri oldu.

Kargo taşımacılığında büyük bir artış yaşayan Qantas, son dönemde Japonya'ya ton balığı, Hong Kong'a mercan alabalığı olmak üzere Asya ülkelerine Avustralya'dan taze gıda ürünleri taşıyor.

Dönüş yolunda ise tıbbi malzemeler, araba parçaları, elektronik aksamları taşıyor. ABD'den gelen uçaklarda ise ağırlıklı olarak Caterpillar'ın madencilik ekipmanları oluyor.

UNITED AIRLINES, KARGO GELİRİNİ YÜZDE 36 ARTIRDI

Bloomberg Intelligence'a göre hava yolu taşımacılığı sektörünün salgın öncesi seviyeye dönmesi 2022'den önce olmayacak. Bu nedenle tüm şirketler bu dönüşüme başladı.

ABD'de United Airlines, kısa sürede çoğunluğu Kuzey Amerika ve Asya'ya olmak üzere 5 bin kargo uçuşu gerçekleştirdi. Şirketin kargodan elde ettiği gelir ikinci çeyrekte yüzde 36 artarak 402 milyon dolara çıktı.

American Airlines ise tam 35 yıl aradan sonra yeniden yalnızca kargo taşımaya başladı. Bu aydan itibaren Boeing 777s ve Boeing 787s uçaklarla Latin Amerika, Avrupa ve Asya'daki 32 noktaya kargo taşımacılığı yapılacak.

EMIRATES'İN KARGO UÇUŞU NOKTASI 115'İ GEÇTİ

Asya'da Singapore Airlines, sahip olduğu Airbus SE A320 uçaklardan birindeki yolcu koltuklarını sökerek kargo taşımacılığına yönlendirdi. Uçaklarını dönüştüren diğer şirketlerden Korean Airlines ve Asian Airlines, tüketici elektroniğine yönelik teknolojik ürünler sayesinde son çeyrekte kâr elde etmeyi başardı.

Rakam her geçen gün artıyor. Emirates Kargo Bölümü Başkanı Nabil Sultan, “Planlı olarak 115'ten fazla varış noktasına ulaştık. Sadece kargo filomuzu değil, aynı zamanda yolcu uçaklarımızı da kargoda kullanmak için gece gündüz çalıştık” diye konuştu.

‘DÜNYA BİR KÖY, HAVA KARGO İSE CADDESİ!'

Qatar Airways'in baş kargo sorumlusu Guillaume Halleux, “Dünya bir köy ve hava kargo da ana caddesi! Hava yolları dünya için bir yaşam çizgisi haline geldi. Güçlü stratejileri olan hava yolu şirketleri kendilerini kolayca ayakta tutmayı başardı” ifadelerini kullandı.

Lufthansa'nın kargo operasyonları, ikinci çeyrekte işletme kârına 299 milyon euro gibi rekor bir katkı sağladı. Ancak bu, şirketin aynı dönemde 1,7 milyar euro işletme zararı açıklamasına engel olamadı.

ABD'DE SEKTÖR ‘KARA EKİM'E HAZIRLANIYOR!

Birçok firma için kargo taşımacılığı yeterli değil. Özellikle ABD'de önümüzdeki ay sektörün ‘tarihindeki en kara dönem' olabilir. Devletin açıkladığı maaş koruma programı 1 Ekim itibarıyla sona erecek. Hava yolu şirketleri programın 31 Mart 2021'e kadar uzatılması için yoğun baskı yapıyor.

United Airlines, programın sona ermesi halinde 1 Ekim'de 16 binden fazla kişinin bir bölümünü işten çıkarıp, bir bölümünü ücretsiz izne yollayacağını açıkladı. American Airlines, geçen hafta yaptığı duyuruda devlet desteği olmaması halinde 19 bin kişinin işine son vereceğini belirtti. Delta Air Lines, 2 bin pilotu çıkarmayı planlıyor.

İşlerin normale dönmekten çok uzak olduğunu, ABD Uçuş Güvenliği İdaresi'nin açıkladığı bir rakam net şekilde gözler önüne serdi: 1 Eylül'de 516 bin yolcu havalimanlarındaki kontrol kapılarından geçti. Bu sayı, geçen yılın aynı gününe oranla yüzde 75 daha az…