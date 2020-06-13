Hava yolu şirketlerinden 14 günlük karantina kuralına karşı dava

Britanya’da hava yolu şirketleri British Airways, easyJet ve Ryanair, hükümetin ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanması düzenlemesine karşı yüksek mahkemede önceki gün dava açtı. Şirketler, sadece salgın açısından “yüksek riskli” ülkelerden dönüşlerde söz konusu uygulamanın geçerli olmasını talep ediyor.

Corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarında dünyada ilk sıralarda yer alan Britanya’da, havacılık sektörü de süreçten ağır darbe almıştı.

Financial Times’ın haberine göre, söz konusu şirketler, geçen hafta yürürlüğe giren 14 günlük karantina uygulamasının “orantısız” ve “kusurlu” olduğunu, başta turizm olmak üzere Britanya ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacağını, binlerce kişinin bu nedenle işini kaybedeceğini öne sürdüler.

KORİDOR TALEBİ

Ulaşım sektöründeki birçok firma hükümete “hava köprüleri” ya da “seyahat koridorları” sistemi oluşturulması ve bu sayede salgın açısından Britanya ile benzer seviyelerdeki ülkelere karantina olmadan yolculuk yapılabilmesi çağrısında bulunmuşlardı.

Türkiye, Yunanistan ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu bir dizi ülke, görece yüksek seviyedeki corona virüsü enfeksiyon oranına rağmen Britanya ile bu tür bir anlaşma yapmaya gönüllü olduklarını açıklamışlardı.

Karantina uygulamasına dava açan üç şirket, “hava köprülerinin” ne zaman ve nasıl oluşturulacağı konusunda herhangi bir somut veri olmadığını belirttiler.

EN KÖTÜ YIL

Hükümet ise, karantina uygulamasının ikinci dalgayı engellemek için gerekli olduğunu, bu sayede dışarıdan ülkeye virüs girişinin engelleneceğini, uygulamanın halk tarafından da desteklendiğini belirtiyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2020 yılını “havacılık tarihinin en kötü yılı” olarak nitelendirmiş ve sektör için bu yıl 84,3 milyar dolarlık rekor zarar öngörüsünde bulunmuştu.