Havacılık devi rüşvet soruşturmasını kapatmak için 4 milyar dolar ödeyecek

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla Fransa, İngiltere ve ABD’de açılan soruşturmaları kapatmak için toplamda 4 milyar dolar (3 milyar 592 milyon euro) ödemeyi kabul ederek anlaşma yoluna gitti. 2.3 milyar dolar Fransa’da, 1.1 milyar dolar İngiltere’de, 600 milyon dolar ABD’de ödenecek.

Fransa, İngiltere ve ABD’deki mahkemeler de anlaşmayı onayladı. Soruşturmalar 2016 yılında Fransa ve İngiltere’de başlatılmış, sürece 2018’de de ABD dahil olmuştu. Fransız savcı Jean-Francois Bohnert, Airbus’ın iddiaları kabul ettiğini belirtti.

UÇAK SATMAK İÇİN RÜŞVET

İngiliz ve Fransız makamlar Airbus’ın uçak satmak için üçüncü kişiler üzerinden devlet yetkililerine rüşvet verdiği ve evrakta sahtecilik yaptığı iddialarını araştırıyordu. ABD’de de şirketin ülkedeki silah ticaretine ilişkin yasalara muhalefet edip etmediği inceleniyordu.

Anlaşmaya rağmen Fransa merkezli Airbus’ın tüzel kişiliği değil ama yönetcilerinin yargılanabileceği iddia ediliyor.

Bu soruşturmalardan birinin yürüdüğü Britanya’da şirket, üç buçuk yıldır açık olan dosyanın kapatılması için 1 milyar euro (1.1 milyar dolar) ödemeyi kabul etti. Londra Yüksek Mahkemesi, cuma günü anlaşmayı onayladı ve böylece şirket, çok sayıda ülkeyi kapsayan yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili Londra’daki kovuşturmadan kurtuldu.

Britanyalı savcılar, Fransa merkezli Airbus şirketi yetkililerinin Malezya, Sri Lanka, Tayvan ve Endonezya’daki hava yollarına sivil yolcu uçakları satışı ile Gana’ya askeri uçak satışında rüşvet ve yolsuzluğa imza attığını öne sürmüştü.