Havacılık sektörüne 29 milyar dolarlık virüs faturası

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), corona virüs salgını nedeniyle küresel hava taşımacılığının 2009 yılından bu yana ilk kez düşüş göstereceğini tahmin etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle düşen talebin ve Çin’e uçuşların durdurulmasının hava yolu şirketlerine etkilerini değerlendiren IATA, düşen talebin hava yolu şirketlerine etkisinin küresel olarak 29 milyar doları aşacağını tahmin etti ve bu etkinin büyük kısmının Asya-Pasif bölgesi hava yolu şirketlerinde görüleceğini belirtti.

Çinli hava yolu şirketlerinin 12,8 milyar dolar gelir kaybına uğrayacaklarını tahmin eden IATA, 2020 yılı için yüzde 4,1 olarak açıkladığı global yolcu talebi büyüme tahminini yüzde 0,6 daralma olarak revize etti. (FOREKS)

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