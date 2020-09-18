Havacılıkta yeni trend: Hiçbir yere gitmeyen uçaklar

Avusturalya'nın ünlü hava yollarından Qantas'ın sattığı yolcuları 7 saat havada dolaştıracak olan uçak bileti 10 dakikada tükendi.

Corona virüsünden dolayı pek çok kişi yurt dışına çıkamıyor. Hava yolları ise ya çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıyor veya sınırlı sayıdaki iç hat uçuşu ile yolculuk yapıyorlar. CNN'de yer alan habere göre uçak ülkenin Quensland ve Goald Coast, New South Wales bölgelerini dolaşacak.

7 saat sürecek uçuş boyunca yolcular Sydney Opera binası ve Great Barrier Reef gibi turistik mekanları havadan görme imkanına sahip olacak.

Yolculuk havayolunun pandemi öncesi genellikle kıtalar arası uçuşlarda kullandığı Boeing 787'lerle gerçekleştirilecek. Uçağın turistik bir otobüs mantığında yolculuk yapacağı göz önünde bulundurularak pencerelerinin boyutu büyütüldü.

Uçuş 10 Ekim'de gerçekleşecek premium ekonomi ve ekonomi uçuşları 566-2,734 ABD Doları arasında değişiyor.

ASYA KITASINDA YENİ TREND

Asya kıtasında hiçbir noktaya olmayan uçuşlar yeni bir trend oldu. Tayvan merkezli EVA, Hello Kitty dekorasyonlu Airbus A330 jet ile uçuşlar düzenlerken Japon ANA 1,5 saatlik resort otel konforunda hiçbir yere olmayan uçuşlar düzenliyor.

Kore Turizm Organizasyonu hiçbir yere uçuşların kendi başına bir deneyim olduğunu ve önümüzdeki yıllarda daha çok tercih edileceğini söylüyor. Bazı havacılık uzmanlarına göre söz konusu uçuşlar yakıt israfı.

Reuters'ta yer alan habere göre; Qantas'ın patronu Alan Joyce'un aldığı maaşın haziranda biten mali yılda bir önceki mali yıla göre yüzde 83 oranında azaldığı ortaya çıktı. 2019 mali yılında 9,9 milyon Avustralya Doları kazanan Joyce'un maaşı 2020 yılında 1,7 milyon Avustralya Doları'na düşürüldü.

Hava yolu pandemi dolayısıyla çalışanlarının yüzde 30'unu (8,500 kişi) işten çıkarmayı düşünüyor. Çalışanların önemli bir bölümü ise Qantas'tan maaş almıyor devlet yardımı ile hayatlarını sürdürüyor.