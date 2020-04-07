Havadaki ilk hasar ortaya çıktı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mart 2020 dönemine ait havalimanı istatistiklerini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren havacılık sektörünün aldığı ağır hasar rakamlara da yansıdı.

Havalimanlarına gelen uçak, yolcu ve yük sayısında düşüşler görülürken, nisan ayında iptal edilen yurt içi ve yurt dışı uçuşları nedeniyle tablonun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Mart sonu itibariyle yılın ilk üç ayında Türkiye'de 56 havalimanından toplam 286 bin 943 sefer yapıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre hava trafiğinde yüzde 8.8 düşüş görüldü.

KESKİN DÜŞÜŞ

Yolcu sayısına bakıldığında ise 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında 33 milyon 554 yolcu havalimanlarını kullanırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.8'lik düşüş görüldü. İç hat yolcu sayısı yüzde 20.9 daralırken, dış hatta düşüş yüzde 15.7'de kaldı.

EN FAZLA GERİLEME ISPARTA'DA

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğindeki en büyük düşüş yüzde 55 ile Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda görülürken, yüzde 38 ile Erzurum ikinci, yüzde 36 ile Antalya Zafer Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısında yüzde 12'lik düşüş olurken, bu rakam Ankara Esenboğa'da yüzde 28 oldu.

3 MİLYONLUK FARK

İstanbul Havalimanı geçtiğimiz yıl söz konusu dönemde faaliyetlerine henüz tam olarak başlamadığı için yolcu sayısı kıyaslaması yapılamadı. Mart 2020 itibarıyla sene başından bu yana İstanbul Havalimanı'nı 12.2 milyon kişi kullandı. Kapatılan Atatürk Havalimanı geçtiğimiz yıl aynı dönemde 15.2 milyon yolcu ağırlamıştı.

TİCARİ UÇAK TRAFİĞİ

Türkiye genelinde havalimanlarından gerçekleştirilen yük taşımacılığında da 2020'nin ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3'lük düşüş görüldü.

Ocak – Mart döneminde bagaj, kargo ve posta olmak üzere toplam 739 bin 850 ton yük trafiği gerçekleşti. Ticari uçak trafiği ise söz konusu dönemde yüzde 15.4'lük düşüşle 234 bin 136'da kaldı.