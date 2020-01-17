Havalar soğudu hamsi geri döndü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Gürcistan karasularına göç eden hamsi, soğuklarla birlikte geri döndü. Yaklaşık 1 aydır tezgahlarda görünmeyen ve fiyatı 30 TL’ye kadar çıkan hamsi, şimdi vatandaşın yüzünü güldürdü. Tezgahlarda bolca bulunan hamsinin fiyatı iriliğine döre 5 ve 10 TL’den satılmaya başlandı. Hamsi fiyatının ucuzlamasından memnun olan vatandaşlar “Hamsi, deniz sularının soğumasıyla tezgahlara geri döndü. Bir ay önce 30 TL olan hamsi bugün 5 TL. Daha da düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

‘BİR AYDIR HAMSİ SATAMIYORDUK’

Balıkçı Ercan Kutbay ise, “Havaların soğumasıyla bollaşan hamsi tezgahlarda yerini aldı. Yaklaşık bir aydır hamsi satamıyorduk. Şimidi bolca var. Çünkü hamsi geri döndü ve balıkçı teknelerimizin bir kısmı da Gürcistan karasularında avlanıyor. Böyle giderse 2.5 TL’ye kadar düşecektir” dedi. Tezgahlarda mezgit,cupra,levrek 40 TL, barbun 70 TL,somon 35 TL’den satılıyor.