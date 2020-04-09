Havalimanları bomboş hâlâ kira veriyoruz!

TÜM Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, corona virüsü salgını nedeniyle uzun dönem kiralamadan çok günlük kiralamanın büyük darbe yediğini belirtti.

Ekici, “Kısa dönem yani günlük kiralama (rent a car) iş hacminde 10 Mart'tan bu yana yüzde 60'a yakın daralma yaşandı. Bu oran havalimanlarında yüzde 100'ü buldu” dedi.

NEYSE Kİ YATIRIM YAPMADIK

Günlük kiralama içinde yoğun sezonun mayıs-haziran aylarında başladığını hatırlatan Ekici, bu yüzden kiralama şirketlerinin yeni araç yatırımlarını bu dönemde yaptığını söyledi.

İşte bu noktada sektörün en büyük şansının henüz yatırım yapmadan bu sürece yakalanması olduğunu aktaran Ekici şöyle konuştu:

*Normal şartlarda sezon başında günlük kiralama işi için 20 bin civarında yeni otomobil alıp, filoya eklenir. Pandemi mart ayında başladığı için kimse yeni araç almamıştı ve bu gidişle bu sezon hiç de alınmayacaktır.

*Sektör bu yılı mevcut araç parkıyla tamamlar, o da 15-20 bin araç olur. Eğer bu süreç yaşanmasaydı, sezona bağlı park 35-40 bin adedi bulurdu. Eğer pandemi döneminde yatırım yapmış olsaydık o zaman işimiz çok daha zor olurdu.

DHMİ'YE YAZI YAZDIK

Havalimanlarında faaliyetlerin tamamen durduğunu ancak yüksek kira ödemeye devam ettiklerini de belirten İnan Ekici, “Hal böyleyken, araç kiralama şirketlerinin havalimanlarındaki ofisleri için ödedikleri kira bedelleri ile işlerini sürdürmeleri mümkün değil.

Bunun için DHMİ'ye TOKKDER olarak bir yazı yazarak talebimizi ilettik. Kira bedelleri ve tahakkuk eden diğer ödemelerde geçici bir süre için yüzde 100 indirim yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Araç kiralama sektörünün 2018 ve 2019'da yaşadığı büyük daralmadan sonra 2020 yılında çıkışa geçeceğini beklediklerini hatırlatan Ekici, “Salgına kadar biz normal şartlarda bu yıl yüzde 6-7 büyüme bekliyorduk.

Bugün ise kısa dönem kiralamada yüzde 50, uzun dönem kiralamada ise yüzde 10-15'lik bir daralma bekliyoruz. Tabii pandemi süreci daha uzun sürerse işler değişir” dedi.

Kur nedeniyle uzun dönemde sorun yok

Uzun dönem operasyonel kiralama işinde çok büyük bir sıkıntının olmadığını dile getiren Ekici, “Çünkü herkes yaşadığımız bu salgına geçici olarak bakıyor.

Bugün araçları iade eden, bundan 2-3 ay sonra artan kurlardan dolayı çok daha yüksek bedelle kiralama yapacağını biliyor” yorumunu yaptı.