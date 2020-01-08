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Hava yolu şirketleri İran hava sahasını kullanmıyor

İran'ın Irak'ta ABD üslerini vurmasının ardından ABD Federal Havacılık Dairesi ve Fransız, Air France İran ve Irak hava sahası üzerinden uçuş gerçekleştirmeme kararı aldı.

11:58 -
Haberler Ekonomi
Hava yolu şirketleri İran hava sahasını kullanmıyor

İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurmasının ardından Federal Havacılık Dairesi (FAA) ABD’li hava yolu şirketlerinin İran ve Irak hava sahasından geçmesini yasakladı.

Reuters’ta yer alan habere göre; FAA’den yapılan açıklamada, “Askeri hareketlilik sebebiyle Orta Doğu’da siyasi tansiyon yükseliyor bu da sivil havacılık faaliyetleri için risk oluşturuyor” ifadesi kullanıldı.

Fransız hava yolu şirketi Air France ise Irak ve İran hava sahası üzerinden uçuşları askıya aldı.

Türkiye’deki hava yolu taşıyıcıları da İran’a uçuş gerçekleştiriyor. Henüz uçuşların seyrine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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ABD Irak İran Orta Doğu
Son güncelleme: 12:08 08.01.2020
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