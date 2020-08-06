Havuz satışlarında inanılmaz patlama

Kuzey yarım kürede yaz yaşanırken, sıcak hava insanları bunaltıyor. Buna rağmen corona virüsü bulaşma tehlikesi nedeniyle birçok kişi ortak kullanılan havuzlara girmekten endişe ediyor. Reuters'ta yer alan haber göre bu durum, havuz satışlarında görülmemiş bir patlama yaşanmasına neden oldu.

ABD ve Avrupa'daki havuz ve jakuzi üreticileri, talebe yetişmek için ekstra mesai harcıyor. Bazı müşteriler ise uzun teslim süreleri nedeniyle bahçelerine, sağlıksız olmasına rağmen metal kullanarak kendi havuzlarını yapmaya bile başladı.

'35 YILDIR BU İŞTEYİM, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM'

ABD Indiana'da bulunan havuz üreticisi Only Alpha Pool'un CEO'su Thomas Epple, “35 senedir bu sektördeyim. Daha önce böyle bir şey görmedim. Mart ve nisan ayındaki karantina döneminden sonra çelik destekli kompozit duvarlı havuzlara olan talep üç katına çıktı. Biz de daha fazla işçi alarak, vardiya ekleyerek, fazladan mesai ücrete vererek üretimi iki kat artırdık. Sektördeki malzeme kıtlığı çok büyük. Yer üstü havuzlar, pompalar, ısıtıcılar bir süredir tükenmiş durumda” diye konuştu.

SALGINDA İKİNCİ DALGA BEKLENTİSİ

Corona virüsü salgınının kontrol altına alınamaması ve ikinci dalganın beklenmesi, insanları farklı arayışlara itti. Milyonlarca kişi yazlık bölgelere gitmek yerine evlerinde kalmayı tercih etti. Yüzme havuzlarına olan talepteki patlama, salgın sonrası değişen tüketici alışkanlıklarına en güzel örneklerden biri oldu.

Indianapolis'teki Pools for Fun'ın satış direktörü Tyler Hermon, karantina sonrası telefonların susmak bilmediğini söyledi. Hermon, “Satışlarımız bir önceki yıla oranla yüzde 43 arttı. Bu kesinlikle karantinada insanların evde kapalı kalmasıyla alakalı. Talep o kadar yoğun ki müşterilerimize 2021'de kurulumu yapılabilecek havuzları konuşmak için bile üç hafta sonrasına randevu verebiliyoruz. Çünkü insanlar yeni bir salgın dalgası bekliyor” ifadelerini kullandı.

ABD Havuz ve Küvet Üreticileri Birliği Başkanı Sabeena Hickman, “Bazı üyelerimizin 2021'in sonları hatta 2022'nin ilk ayları için müşterileriyle sözleşme yaptıklarını duyuyoruz” dedi.

FLUIDRA, ÇIKARDIĞINDA FAZLA İŞÇİYİ GERİ ALDI

Durum Avrupa'da da pek farklı değil. Karantinanın en sıkı şekilde uygulandığı ülkelerden İspanya'da da havuzlar revaçta. Yazları sıcak geçiren ve Avrupa'nın gözde tatil merkezlerinden olan ülkede üreticiler yoğun bir şekilde çalışıyor.

Dünyanın en büyük havuz üreticisi olan İspanyol Fluidra, karantina döneminde birçok personelini işten çıkarmıştı. Ancak kısa süre sonra başlayan talep yağmurunun ardından sadece eski personelini geri almakla kalmadı, birçok yeni işçiyle de anlaştı. Yer üstü havuzları için alınan siparişler, üretim kapasitesinin üzerine çıktı. Ortalama 1300 euroya olan yer üstü havuzların temmuz ayının ilk haftalarındaki satışı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 yükseldi.

‘İNSANLAR ÇEVRELERİNDE VAHA YARATMAK İSTİYOR'

Fluidra CEO'su Bruce Brooks, “İnsanlar evden çalışmaya başladığından beri daha geniş evler talep etmeye başladı. Yeniden karantinaya girme ihtimaline karşılık çevrelerinde bir vaha oluşturmak istiyorlar. Bir aşı bulunana ve hayat normale dönene kadar bu talebin devam edeceğini düşünüyorum” dedi. Otel ve spor kulüpleri gibi insanların ortak kullandığı havuzların satışlarında ise azalma var. Yılın ilk yarısında bu tarz havuzların siparişleri yüzde 11.7 düştü.

Almanya'da Hornbach'ın sözcüsü, ülkede özel havuzlara olan talebin daha önce de artış eğiliminde olduğunu belirterek, “Ancak salgınla birlikte bu artış önemli ölçüde hızlandı” dedi.