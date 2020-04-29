Hawaii karantinaya girmeyen turisti geri gönderiyor

Tamamen adalardan oluşan tek ABD eyaleti olan Hawaii’de corona virüsü endişesi büyük. Turistlerin, salgını tetiklemesinden korkuluyor. Bu nedenle eyalet, en büyük gelir kaynağı olan turistlerin bir süre gelmelerini istemiyor. Eyalet yönetimi, bunun için bazı önlemler aldı.

Dışarıdan adaya gelen yerli ya da turist herkes zorunlu olarak 14 günlük karantinaya girecek. Bu süreçte masrafları da kendileri karşılayacak. Bunu yapmak istemeyen kişiler ise geldikleri ülkelere geri gönderilecek. Hawaii Turizm Otoritesi, bunun için 25 bin dolar bütçe ayırdı ve şimdiye kadar 20 ziyaretçi geri gönderildi.

‘SORUMSUZCA DAVRANIYORLAR’

Geri gönderme işi için, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan Aloha Society of Hawaii (VASH) görevlendirildi. VASH'ın CEO'su Jessica Lani Rich, New York Times'e yaptığı açıklamada, “Geri gönderdiğimiz insanların büyük çoğunluğu, Hawaii'yi salgından korumayı çalıştığımızı bilmelerine rağmen buraya gelerek sorumsuzca bir davranış sergiledi” diye konuştu.

Hawaii'de şimdiye kadar 606 corona virüsü vakası tespit edilirken,14 kişi de bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Eyalet Valisi David Ige, 17 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Hawaii'yi ziyaret etmek isteyen kişilerden tatillerini ertelemelerini istemişti. Buna rağmen turistler adaya gelmeye devam etti. Uçak biletlerinin 100 dolara kadar düşmesi, bunun en büyük nedeni.

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HALKIN, TURİSTLERE TUTUMU SERTLEŞİYOR

Bu durum yerel sakinlerin sabrını taşırdı. Turistlere karşı olan tutum sertleşti. Mart ayı sonunda, Waikiki'de tatil yapan Shepard Ailesi, yerel bir adamın ‘virüsü yaydıkları' gerekçesiyle sözlü tacizine uğradı. Robert Shepard, Hawaii News'e olayı anlatarak, “Adam bize bağırıp çağırarak oralı olmadığımızı söyledi. Bulunduğumuz yerden ayrılmak zorunda kaldık” dedi. Benzer olayların ABD'nin diğer tatil yerlerinde de yaşandığı kaydedildi.

Turizm, Hawaii için başlıca gelir kaynağı. Bu nedenle ABD'de salgından ekonomisi en fazla etkilenen eyalet Hawaii oldu. Geçen sene nisan ayında eyaleti 856 binden fazla insan ziyaret etti ve 1.33 milyar dolar harcadı. Bu nisan ayında ise adaya 3 bin civarı turist geldi.