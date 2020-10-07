Hazine 2,5 milyar dolar ve 18,4 ton altın daha borçlandı

Dolar/TL rekor üstüne rekor kırarken, Hazine bugün 2,5 milyar dolar daha borçlandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, borçlanmanın yüzde 6,40’lık faiz oranıyla gerçekleştiği belirtildi. Bu oran, ABD’nin 5 yıllık Hazine tahvili faizinin 608,7 baz puan üzerinde yer alıyor.

Türkiye’nin kredi riskini ölçen CDS priminin yüksek olması, ABD devletinin borçlanırken ödediği faizin çok üzerinde oranla borçlanmasına neden oluyor.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,5 milyar dolar borçlanılmış oldu.

Hazine, yurt içinden de bu yıl yaklaşık 23 milyar dolarlık iç borçlanmaya gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Ekim 2020 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

İhraç tutarı 14 Ekim 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvilin kupon oranı %6,375, yatırımcıya getirisi %6,40 olmuştur. Tahvile toplamda 300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep göstermiştir.

Tahvilin %38'i İngiltere, %21'i ABD, %18'i diğer Avrupa ülkeleri, %10'u Türkiye, %10'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ve %3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.”

18,4 TON ALTIN BORÇLANDILAR

Hazine ayrıca, altın fiyatlarındaki yüksek seyre ve geri ödemelerde çok yüksek zarar etmesine rağmen, yurt içinde altın cinsi borçlanmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Hazine’nin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarıyla toplamda 18,4 ton borçlandığı kaydedildi.

Altınlar, 9 Ekim’de Hazine’nin hesabına geçecek, 8 Ekim 2021’de geri ödenecek. 6 ayda bir yüzde 0,75’lik kupon ödemesi (faiz ödemesi) olacak.

Açıklamada, altın tahviliyle 4 ton 160 kilogram, altına dayalı kira sertifikasıyla 14 ton 282 kilogram borçlanıldığı duyuruldu.

Hazine’nin son 3 yılda yurt içinde toplam altın cinsi borçlanması 200 tonu aştı.

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