Hazır giyimcilere karantina engeli

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi sınıfına aldığı ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, dünya ticaretindeki dengeleri günden güne değiştiriyor.

Dünyanın en büyük ekonomi ve üretim merkezlerinden biri olan Çin'de başlayan salgının ardından tedarik zincirinde değişime gitmeye hazırlanan global hazır giyim devleri rotasını Türkiye'ye çevirmişti.

Türkiye'deki hazır giyim şirketleri yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni iş hacmi beklerken, Avrupa ekonomisindeki salgın etkisi ve karantina, var olan siparişlerin de önüne geçti. 2020'nin ilk iki ayında yüzde 6.7'lik büyüme ve 3 milyar dolarlık ihracat ile başlayan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, H&M, Zara, Pull and Bear gibi global moda devlerinin Türkiye'de daha önce verilmiş olan siparişleri beklemeye aldığını açıkladı.

9 GÜNDE YÜZDE 28’LİK KAYIP

Özellikle İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki karantina durumları başta lüks tüketim olmak üzere tüm sektörleri etkilerken, hem üretimde, hem lojistikte hem de ticaret dengelerinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim Meclis Başkanı Şeref Fayat, kapasite artırımlarını konuşurken, son 1 haftada yaşananların tüm durumu tersine çevirdiğini kaydetti. İtalya'da virüsün etkisi ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in virüsün yayılma hızına ilişkin açıklamasının tüm sektörü etkilediğini anlatan Fayat, global hazır giyim devlerinin de ürünleri bekletme ya da siparişleri iptal etme yoluna gittiğini dile getirdi.

Mart ayının ilk 9 gününde yaklaşık yüzde 28'lik ihracat düşüşü yaşadıklarını anlatan Fayat, “Türkiye'nin genel ihracatında da yüzde 18'lik eksi var. Malı şimdilik yollamayın, gibi sözler geliyor. Bazı iptaller de geldi. Ancak iptallerin yüksek olmayacağını, öteleme olacağını düşünüyoruz” dedi.

GLOBAL ÜRETİM DARALABİLİR

Fayat diğer taraftan, global hazır giyim devlerinin hâlâ Çin'e bir alternatif aradığını ve Türkiye'deki fiyatlama ve koleksiyon yapma süreçlerinin devam ettiğini aktardı. Corona virüsün global anlamda sıkıntı yaratmaya devam etmesi durumunda tüm dünyada siparişlerin ve üretimin tamamen azalacağına işaret eden Fayat, “Çin'e alternatif olarak ekstra siparişler için hâlâ fiyatlama ve koleksiyon aşaması devam ediyor ama siparişler geldi üretime geçiyoruz gibi bir durum söz konusu değil” bilgisini verdi.

ÜRÜNLER DEPODA KALDI

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupa'da pek çok mağazanın kapanması veya alınan tedbirler nedeniyle alım gruplarından ve markalardan ‘bekleyin, siparişleri göndermeyin' talebi aldıklarını iletti.

Hazır giyimci ihracatta sıkıntı yaşarken Türk perakendecisi de üretim ve tedarikte sorun yaşamaya başladı. “Biz önümüzdeki sezon yaz ve kış sezonu tedariki ve imalatını düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon kış tedariki başladı.

PERAKENDECİ ‘MÜCBİR SEBEP REZERVİ’ İSTİYOR

Kumaşlar alındı, kumaşların kesilmesi ve imalata geçmesi lazım. Şu an onların planlamasını yapmak durumundayız. Avrupa ve ABD'den yüklemeler konusunda satın alımcı ve tedarikçilerin daha geç yapılması yönünde talimat aldığını biliyoruz” diye konuşan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, olumsuz senaryo durumunda perakende için de bir ‘mücbirsebep rezervi' tutulması gerektiğini aktardı.