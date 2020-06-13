Haziran ayı evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Evde bakım maaşları yatırılmaya başladı mı?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar her ay merakla maaşların yatıp yatmadığını araştırıyor. Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı için ödeme sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Evde bakım parasına başvurabilmek için;

– Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

– Engelli ile aynı evde yaşayan iş yeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

– 1 tane fotoğraf,

– Engelli Sağlık Kurulu raporu,

– Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu – İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

– Boşanma halinde boşanma kararı,

– Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı gerekmektedir.