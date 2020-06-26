Haziranda açlık sınırı 2.431 TL, yoksulluk sınırı 7.942 TL oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Haziran’da bir önceki aya göre %0.29 gerilediğini; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,431 lira, yoksulluk sınırının ise 7,918 lira olduğunu açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Haziran’da 2,067 lira, yoksulluk sınırı 6,733 lira; 2020 Mayıs’ta ise açlık sınırı 2,438 lira, yoksulluk sınırı 7,942 liraydı.

Açlık sınırı, corona virüsü salgını nedeniyle mayısta yaklaşık 3 milyon kişiye İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan 1666 TL’lik ortalama net ödemenin çok üzerinde yer aldı.

VATANDAŞ BORÇLA GEÇİNİYOR

Türk-İş raporunda, Covid-19 döneminde çoğu küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin üretime ara vermesi veya kapanmasının işçilerin işsiz kalmasına, ücretsiz izne çıkarılmasına veya kısa süreli çalışmalarına neden olduğu belirtilerek, bu kişilerin ihtiyaçlarının çoğu için borçlanarak geçimlerini sürdürmek durumuyla karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Raporda şöyle denildi:

“Bu dönemde, ücretsiz izne çıkarılan işçilere sağlanan nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL tutarında, net aylık asgari ücretin yarısından azdır. Aynı şekilde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilen işçilerin en düşük aylık gelirleri asgari ücretin yüzde 60’ı oranındadır. İşsizlik sigortası kapsamında olan işçilerin en düşük gelirleri ise asgari ücretin yüzde 40’ı düzeyindedir. Buna karşılık net asgari ücret net 77.49 TL/gün (aylık net 2,324.70 TL) olarak bu yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu veriler çalışanların ekonomik durumunu ortaya koymaktadır. Yürürlükteki asgari ücret, dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının bile altındadır.”

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2019 SONUNA GÖRE MUTFAK MASRAFI 268 TL ARTTI

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı tutarı yılın ilk yarısında önceki yıl sonuna göre 268 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 874 TL arttı.

Son bir yıl itibarıyla bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 364 TL, toplam hane halkı harcaması için 1,185 TL oldu.

Türk-İş verilerine göre, sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı geçen ayki 8.36 lira seviyesinden bu ay 8.45 liraya yükseldi. Sebze ortalama kilogram fiyatı 7.26 liradan 6.97 TL’ye gerilerken, meyve fiyatları ortalamada 10.67 liradan 10.73 TL’ye yükseldi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ise bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. (REUTERS)