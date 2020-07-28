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Haziranda TCMB rezervlerindeki azalış sürdü

Merkez Bankası rezervleri haziranda bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 86,3 milyar dolara geriledi. Yurt içi ve dışındaki bankalardan TL-döviz takası yapılarak ödünç alınan (swap) döviz ve altın varlıkları haziranda 3,6 milyar dolara artarak 58,9 milyar dolara yükseldi. Toplam rezerv içinde swap payı, mayısta yüzde 60,8 iken, haziranda yüzde 68,2'ye yükseldi. TCMB'nin swap hariç net döviz rezervi -57,5 milyar dolara, yine swap hariç net rezervi -29,8 milyar dolara geriledi.

Sozcu.com.tr
13:14 -
Haberler Ekonomi
Haziranda TCMB rezervlerindeki azalış sürdü

Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 86,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 13,2 azalarak 45,8 milyar dolar, altın varlıkları yüzde 6,5 artarak 39,1 milyar dolar oldu.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden (swap) kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri bir önceki aya göre 3,6 milyar dolara artarak 58,9 milyar dolara yükseldi. Söz konusu tutarın 15,5 milyar doları bir ay vadeli.

TCMB’nin TL-döviz takasıyla (swap) ödünç olarak bilançosunda tuttuğu rezervlerin 54,4 milyar doları döviz, 4,5 milyar doları altın cinsinden. Haziranda swap hariç brüt döviz rezervi -13,1 milyar dolar, net döviz rezervi ise -57,5 milyar dolar düzeyinde. TCMB’nin haziran sonu itibarıyla swap hariç net rezervi ise -29,8 milyar dolar.

Toplam rezervler için swap payı ise haziranda yüzde 68,2’ye yükseldi. Bu oran mayısta yüzde 60,8 idi.

21,2 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ ÇIKIŞI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalarak 21,2 milyar doları olarak gerçekleşti. Bu tutarın 16,3 milyar doları anapara, 4,9 milyar doları faizden oluştu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 27,9 milyar dolar oldu.

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