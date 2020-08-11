Haznedar Grubu’nun yüzde 60’ı satılıyor

Endüstriyel minerallerin üretimi ve işlenmesinde uzmanlaşmış çok uluslu bir Fransız şirketi olan Imerys, Haznedar Grubu’nun %60’ını satın alıyor. Imerys’in şirketin geri kalan hisselerini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Anlaşmanın 2020’nin dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Haznedar Grup 1929 yılında İstanbul’da kuruldu,1977’de Durer, 2003’te ise Vardar gruba eklendi. Grubun ürettiği ürünlerin yarıdan fazlası, 4 farklı kıtada 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Haznedar Group’un altında Haznedar Refrakter, Durer Refrakter (Refrakter: Ateşe dayanıklı malzeme) ve Vardar Dolomit (Dolomit: İnşaat, cam, boya, seramik, demir-çelik gibi farklı sektörlerde kullanılan mineral) olmak üzere üç farklı şirket bulunuyor. Şirket demir çelik, çimento, kireç, demir dışı metalurji, atık yıkama tesisleri, rafineri ve petrokimya tesisleri gibi sektörlere ürün sağlıyor. (sozcu.com.tr-REUTERS)