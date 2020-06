Hello Kitty’nin yaratıcısı emekli oldu

Hello Kitty'nin yaratıcısı olan 92 yaşındaki Shintaro Tsuji, 60 yılın sonunda emekli olmaya karar verdi. CNN'de yer alan habere göre markanın bağlı olduğu Sanrio Şirketi'nden yapılan açıklamada, Tsuji'nin 1 Temmuz'da CEO'luk görevinden ayrılarak, yönetimi 31 yaşındaki torunu Tomokuni Tsuji'ye devredeceği duyuruldu. Ancak Shintaro, başkan olarak kalmaya devam edecek.

Japonya'daki köklü aile şirketlerinde yönetim genelde en büyük erkek çocuğa geçiyor. Ancak Shintaro Tsuji'nun oğlu Kunihiko 2013 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği için, torun Tomokuni görevi dedesinden devraldı.

YENİ CEO İLE HELLO KITTY'NİN DOĞUM GÜNÜ AYNI



Dede Tsuji, 1960 yılında Yamanashi İpek Merkezi adıyla hediyelik eşya dükkanı kurdu. 1973'de dükkanın adı Sanrio olarak değişti. Sanrio, karakter lisanslama işinde potansiyeli gören ilk Japon şirketlerinden biri oldu. 1974 yılında Hello Kitty yaratıldı. Sadece 1 sene sonra neredeyse her spor ayakkabıdan kağıt havluya, yemek çubuklarından çantalara kadar her şeyin üzerinde Hello Kitty vardı. Markanın kedi benzeri figürü, Japon pop kültürünün diğer ülkelere yayılmasında etkili oldu.

Sanrio'nun yeni CEO'su olan Tomokuni'nin Hello Kitty ile özel bir bağı var. Her ikisinin de doğum günü 1 Kasım. Torun Tomokuni, markadan 14 yaş daha genç,

GELİRLER VE KÂR CİDDİ ORANDA AZALDI

Ancak Sanrio, son dönemde lisanslama işini büyütmekte sıkıntılar yaşıyor. 2019 mali yılında küresel telif ücretlerinde bir önceki seneye oranla yüzde 11'lik düşüş yaşandı. Corona virüsü salgının nedeniyle tema parkların kapatılması ve satışlardaki düşüşle birlikte şirketin kârı da bir önceki yıla göre yüzde 95 azalarak 1 milyon 800 bin dolar (12 milyon 300 bin TL) olarak gerçekleşti. Şubat ayında kapanan Tokyo'daki Sanrio Tema Parkı, 20 Temmuz'da yeniden açılacak.