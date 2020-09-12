Her 4 kişiden 3’ü borçlu durumda

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı gelir araştırmasına göre, son 1 yıl içinde Türkiye'deki yoksul sayısı 550 bin bin kişi arttı. Yoksul sayısı 11 milyon 641'e ulaşırken, yoksulluk oranı ise yüzde 13.9'dan yüzde 14.4'e çıktı. Son yıllarda vatandaşlar ve şirketler giderek daha fazla borçlanırken, bu durum TÜİK verilerine de yansıdı. Nüfus içinde borç veya taksit ödemesi olanların oranı son 10 yılda yüzde 59.4'ten yüzde 71.1'e yükseldi. 10 yıl önce 43 milyon 101 bin kişi borç ve taksit yükü altında ezilirken, 2019'da bu sayı 59 milyon 123 bine çıktı.

Henüz corona virüsü salgınının etkilerinin hane halkı gelirleri üzerindeki yansımalarını taşımayan bu sonuçlar önümüzdeki dönem karşımıza çıkacak olan vahim tablonun da göstergesi oldu. TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 sonuçlarına göre, Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir İstanbul'da görüldü. Gelir eşitsizliğinin en yüksek tespit edildiği şehir de yine İstanbul oldu. Nüfus içinde oturduğu konutta ev sahibi olanların oranı ise yüzde 58.8'e geriledi. 2014'te bu oran yüzde 61.1'di.

EŞİTSİZLİK DERİNLEŞİYOR

TÜİK'e göre en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1.3 puan azalarak yüzde 46.3'e düşerken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0.1 puan artarak yüzde 6.2'ye yükseldi. En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grup ekonomiden, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun 7.4 katı pay aldı.

DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakcı, 2019'da iyileşmiş gibi gözüken gelir dağılımının bu yıl uygulanan ekonomi politikalarının etkisi ile bozulduğunu ifade ederek, “İşten çıkarmalar yasaklandı ancak çalışanlar normal dönemde elde ettikleri gelirin çok altında bir gelirle yaşamak mecburiyetinde kaldı. Asgari ücretin 2 bin 324 lira. Bu tutarların insanlık onuruna yakışmayan sefalet ücreti denilebilecek düzeyde olduğu açıktır” dedi.

SALGINDAN SONRA YOKSUL SAYISI DAHA DA ARTACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Öner Günçavdı, “Covid-19 sonrası ekonomi gittikçe çöküyor. Hane halkı borçluluğu daha da arttı. Salgın sonrası Türkiye'de yoksul sayısının iki katına çıkacağını öngörüyoruz” dedi. Son verilerde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoksullaşma hızında çarpıcı bir artış olduğuna değinen Günçavdı, şöyle devam etti: “Doğu Karadeniz'de yoksulluk yüzde 8.9'dan 11.4'e çıktı. Akdeniz bölgesindeki yoksullukta da dramatik artış var; yüzde 11.8'den 13.3'e ulaştı. Akdeniz turizm kenti, 2020 rakamlarını konuşurken bu bölgede yoksulluk pik yapacak.”