Hilafete, Ayasofya’ya değil ekonomiye odaklanın

Cihan Paçacı, SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine, devletin yönetim şekline ve Atatürk devrimlerine yönelik çıkışların sadece basit bir gündem değiştirme olarak görülmediğini belirterek, “Bu son derece tehlikeli bir durumdur. Ülke çok tehlikeli bir tartışmaya doğru sürüklenmek isteniyor. Tabi ki hiç kimsenin gücü Atatürk'ün kurduğu devleti değiştirmeye, şekliyle oynamaya yetmeyecektir. Ancak hilafet gibi söylemlere ilk tepkiyi Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP hükümeti tepki göstermeli, tehlikeli tartışmayı bitirip ekonomiye odaklanmalıdır” dedi.

Paçacı, şöyle konuştu: “Millet aç, millet yoksul. Ekonomide kriz her geçen gün derinleşerek devam ediyor. Bütçe yama tutmuyor, delik büyüdükçe büyüyor. Döviz darboğazı ciddi ölçüde artarak gidiyor. Ne yabancı ne yerli yatırımcı artık yatırım yapmıyor. Millet işsiz ve her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Hükümetin bunları çözmeye odaklanması gerekirken, devletin kuruluş ilkeleriyle oynanmasına seyirci kalması, diğer bir deyimle müsaade etmesi kabul edilemez.”

GÜNDEM İŞSİZLİK, YEMEK…

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ayasofya ve tartışmalara tepki gösterdi. Tepkisini Twitter, hesabından dile getiren Yılmaz, “Gündem ne hilafet ne de Ayasofya'dır. Türkiye'nin gündemi insanımızı fakirliğe mahkum eden ucube sistemi değiştirmek, gelirini kaybedenlerin gelire kavuşturulması, işsizliğin önlenerek yurttaşların insanca yaşamlarını sürdürecek yemelerinin, içmelerinin barınmalarının sağlanmasıdır” dedi.