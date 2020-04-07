Kredide limit tartışması

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil” dedi.

“81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor” diyen Hisarcıklıoğlu, “Hatta corona virüsünden olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var” dedi.

“CİDDİ CİRO KAYIPLARI VAR”

Corona virüsü salgını dolayısıyla dünyanın oldukça zor bir dönemden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları var” dedi.

KGF’nin kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin %80'ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum.” (REUTERS)