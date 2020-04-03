H&M’in satışları Mart’ta yüzde 46 geriledi

Reuters’ın haberine göre, İsveç merkezli ünlü giyim markası H&M’in satışları, corona virüsü salgınının etkili olduğu Mart ayında yüzde 46 gibi yüksek oranda geriledi.

Dünyanın ikinci büyük giysi perakende şirketi olan H&M, mağazalarının büyük bölümünü salgın nedeniyle geçici olarak kapatmış durumda. Çalışanların büyük bölümünü ücretsiz izne çıkartan şirket, borsaya kote olduğu 1974 yılından bu yana ilk kez temettü dağıtımı yapmama kararı aldı.

H&M CEO’su Helena Helmersson, böylesi zorlu bir dönemi daha önce hiç yaşamadıklarını dile getirdi. Şirketin hisseleri mart ayında yüzde 40 değer kaybetmişti.