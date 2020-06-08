Hong Konglu zenginler servetlerini kaçırma hazırlığı yapıyor

Çin'in uygulamak istediği sıkı güvenlik yasası yüzünden protestolara sahne olan Hong Kong'ta zenginler paralarını ülkeden çıkarmanın yolunu arıyor.

YASA NELERİ İÇERİYOR?

Yeni güvenlik yasası merkezi hükümetin izni olmadan ülkeden çıkmayı, merkezi hükümete karşı çıkmayı ve Hong Kong’a yabancı müdahalesini meşrulaştıracak eylemler içinde bulunmayı suç kapsamına alıyor. Uzmanlar ise yasadaki belirsizliklerin kanunun yorumlanmasında çok ileri gidilebileceği endişesini taşıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar HSBC, Standard Chartered ve Citigroup gibi bankalardan off-shore hesap açmak için gelen taleplerin yoğunlaştığına dikkat çekiyor.

Konu hakkında iki kaynağın verdiği bilgilere göre bölgede off-shore hesap açtırma talepleri yüzde 25-30 arasında yükseldi.

TRUMP: HUKUKİ STATÜYÜ KALDIRIRIM

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in özerk bölgede uygulamak istediği güvenlik yasasının geçmesi halinde Hong Kong'un ABD nezdindeki özel hukuki statüsünü yürürlükten kaldıracağını söyledi.

HSBC'den off-shore hesap açmasını isteyen May Chan (39), “En büyük endişem ABD'nin yaptırım uygulaması durumunda serbest kur rejiminin ortadan kalkması olacak” diyor.

SİNGAPUR TERCİH EDİLİYOR

Hong Kong Merkez Bankası ise ülke para birimini savunmak için elinden gelen her türlü imkanı seferber edeceğini söylüyor. Paralarını ülkeden çıkarmak isteyen zenginler Singapur, Birleşik Krallık, Avusturalya ve Tayvan gibi merkezleri tercih ediyor.

Chan ülke parasına olan güvensizliğinden dolayı elindeki mevduatın yüzde 70'ini pound ve dolara çevirdiğini söyledi. Çinli yetkililer güvenlik düzenlemesinin sadece birkaç kişiyi kapsayacağını söylerken kimi Hong Konglular ülkeyi terk etme hazırlıklarına başladı bile. Eski İngiliz sömürgesi olan özerk bölgede kanunlara göre 3 milyon kişinin potansiyel olarak İngiltere'ye mültecilik başvurusu yapma hakkı bulunuyor.

HSBC konu hakkında yorum yapmazken, Standard Chartered yetkilileri bölgeden kayda değer bir sermaye çıkışı beklemediklerini söylüyor.