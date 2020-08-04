HSBC 35 bin kişiyi kovma çalışmalarını hızlandırıyor

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, şubat ayında 235 bin çalışanın 35 binini işten çıkaracağını açıklamıştı. Corona virüsü salgını başlayınca banka bu planı askıya alsa da geçen ay bir açıklama daha yapılarak işten çıkarmaların başlayacağı duyurulmuştu. BBC'de yer alan habere göre HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkarma sürecini hızlandıracak. Bunun nedeni, salgın sürecindeki batık kredilerin 13 milyar dolara ulaşma beklentisi.

MÜŞTERİLERE 3 AYLIK KOLAYLIK SAĞLADI

HSBC CEO'su Noel Quinn yaptığı açıklamada, “Çalışma ortamımız yıl başından bu yana önemli ölçüde değişti. 35 bin kişiyi çıkarma planımızı erkene almamız gerekiyor. Üstelik bunun yanında ek eylemlere de ihtiyaç duyabiliriz” dedi. Bankanın yılın ilk yarısı için açıkladığı raporlara göre vergi öncesi kârı yüzde 65'lik düşüş yaşadı. HSBC ayrıca 700 binden fazla kredi, kredi kartı ve mortgage taksidi için müşterilerine 3 aya kadar ödemelere ara verme imkanı sundu. Bunun ekonomik boyutunun 27 milyar dolar olduğu öğrenildi. Bu süreçte verilen kredilerin faizlerinin düşük olması da bankayı etkiledi.

İngiliz bankası küçülmeyi Avrupa ve ABD'de yapacak. HSBC'nin ABD'deki şube ağını yüzde 30 oranında küçültmesi ya da satması bekleniyor. Bu operasyon HSBC Başkanı Mark Tucker tarafından yürütülüyor.

BATI İLE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM ZOR DURUMDA BIRAKTI

HSBC bir İngiliz bankası olmasına rağmen kârının yarısı, merkezi Hong Kong'da bulunan Asya operasyonlarından geliyor. Bu nedenle Batı ile Çin arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilimler HSBC'yi zor durumda bıraktı. Banka, Batı dünyasında büyük tepki çeken Çin'in Hong Kong'da hayata geçirdiği güvenlik yasasını desteklediği için ağır eleştirilere maruz kalmıştı.