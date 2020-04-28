HSBC’nin batık kredileri beşe katlandı

Corona virüsü salgını küresel ekonomide eşi görülmemiş bir hızda daralmaya neden olurken, süreçten bankalar da olumsuz etkileniyor.

Londra merkezli bankacılık devi HSBC, 2020’nin ilk çeyreğinde vergi öncesi kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşüşle 3,2 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Banka, aynı dönemde takipteki krediler için ayırdığı karşılıkların da yüzde 417 artışla 585 milyon dolardan 3 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

KÂRLILIKTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Financial Times’ın haberine göre, bankanın özkaynak kârlılığı bu dönemde yüzde 10,6’dan yüzde 4,2’ye geriledi.

Banka, salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam etmesi durumunda diğer çeyreklerde de kârlılıkta düşüş olabileceğini belirtti.

Asya’da batık krediler kaynaklı kaybın 700 milyon dolar arttığı aktarıldı.

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DİĞER BANKALAR DA ETKİLENDİ

Süreçten sadece HSBC değil, tüm bankalar etkileniyor. ABD’de bankaların ilk çeyrekte batık krediler için ayırdığı karşılık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 350 artışla toplamda 25,4 milyar dolara yükseldi.

İtalyan UniCredit de, bu çeyrekte batık krediler için ek 900 milyon euro ayırdı.

HSBC’nin şubat ayında açıkladığı yeniden yapılanma programının da salgın nedeniyle ertelenebileceği ya da değiştirilebileceği belirtiliyor. Banka, çalışan sayısını 235 binden 200 bine düşürmeyi ve Avrupa ile ABD’deki bazı birimlerini kapatmayı planlıyordu.