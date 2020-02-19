Huawei ABD’de açtığı davayı kaybetti

ABD Kongresi devlet kurumlarının Huawei ürünlerini almasını 2018 yılında yasaklamış Huawei de yasağı yargıya taşımıştı.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre; Texas'ta açılan dava dün sonuçlanırken hakim Amos Mazzant kongrenin devlet kurumlarının ürün tedarikine ilişkin karar alabileceğine hükmederek Huawei'yi haksız buldu.

Hakim Mazzant 57 sayfalık gerekçeli kararının sonuç bölümünde ‘devletle iş yapmak bir ayrıcalıktır anayasa ile garanti altına alınmış bir hak değildir' ifadesine yer verdi.

Huawei karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını söylerken itiraz hakkını kullanacağını belirtti.