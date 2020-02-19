Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Huawei ABD’de açtığı davayı kaybetti

ABD'nin casusluk gerekçesiyle Huawei ürünlerinin devlet kurumları tarafından satın alınmasını yasaklamasına karşı Çin devinin açtığı dava düştü. Hakim hükümetin istediği kişiler ile iş yapabileceğine hükmetti.

Sozcu.com.tr
10:41 -
Haberler Ekonomi
Huawei ABD’de açtığı davayı kaybetti

ABD Kongresi devlet kurumlarının Huawei ürünlerini almasını 2018 yılında yasaklamış Huawei de yasağı yargıya taşımıştı.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre; Texas'ta açılan dava dün sonuçlanırken hakim Amos Mazzant kongrenin devlet kurumlarının ürün tedarikine ilişkin karar alabileceğine hükmederek Huawei'yi haksız buldu.

Hakim Mazzant 57 sayfalık gerekçeli kararının sonuç bölümünde ‘devletle iş yapmak bir ayrıcalıktır anayasa ile garanti altına alınmış bir hak değildir' ifadesine yer verdi.

Huawei karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını söylerken itiraz hakkını kullanacağını belirtti.

İLGİLİ HABERABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladıABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı
ABD ANAYASA Çin dava Ekonomi Huawei
Son güncelleme: 10:42 19.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more