Huawei, Avrupa’daki 5G planlarını erteledi

Çinli teknoloji devi Huawei, ülkesinde başlayıp tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

CNN Business’ta yer alan habere göre, Şenzen merkezli şirket, ilk çeyrek gelirlerinin geçen seneki aynı döneme oranla sadece yüzde 1.4 artış göstererek, 25.7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Huawei, geçen seneki Ocak-Mart arası dönemde yüzde 39 büyüme sağlamıştı.

Salgın nedeniyle tüm dünyada getirilen kısıtlamalar, şirketin tedarik zincirini etkiledi. Yapılan açıklamada, tedarik ağındaki ortaklarla birlikte, yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için sıkı bir şekilde çalışıldığı belirtildi.

“NE KADAR GECİKECEĞİNİ BİLMİYORUZ”

Şirketin CEO'su Eric Xu geçen ay yaptığı basın toplantısında, “Salgın, ekonomik düşüş, finansal kargaşa ve pazar talebinin daralması gibi beklenmedik zorluklar getirdi” ifadelerini kullanmıştı. Huawei'nin Çin'de elde ettiği gelirler yılın ilk 3 ayında artışa geçse de küresel düzeyde düşüş yaşandı.

Bu gelişmelerden en çok Avrupa'daki 5G yatırımları etkilenecek. Huawei'nin Çin'deki 5G projelerine ise planlanan şekilde devam edilecek. Ancak şirket sözcüsü Evita Cao, “Avrupa'daki 5G sunumumuz gecikecek. Bunun ne kadar süreli olacağını da şu anda kestiremiyoruz” diye konuştu.

KOMPLO TEORİSİ: CORONA VİRÜSÜNÜ 5G TETİKLEDİ

Bu arada bazı ülkelerde, 5G anten kulelerinin corona virüsü salgınını tetiklediği yönünde komplo teorileri ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kulelere saldırılar bile gerçekleşti. Ancak Birleşik Krallık'tan yetkililer, virüs ile 5G arasındaki bağlantının kesinlikle asılsız bir iddia olduğunu söyledi. Huawei ise saldırılarda ürünlerinin hasar görüp görmediğini bilmediklerini açıkladı.

KANADA’YA MASKE BAĞIŞI OLAY OLMUŞTU

Avrupa'daki planlarını ertelemek zorunda kalan Huawei, geçtiğimiz günlerde Kanada'ya 6 milyon maske bağışlayacağını açıklamıştı. Bu yardımın, ülkedeki 5G altyapısını kurmaya talip bir firmadan gelmesi tartışma yaratmıştı. Ancak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, maske bağışının 5G altyapısıyla ilgili verecekleri kararı etkilemeyeceğini savunmuştu.