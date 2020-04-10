5G ihalesinin olduğu ülkeye maske bağışı gündem oldu

Çinli teknoloji firması Huawei'nin corona virüsüne karşı Kanada’da bağışlamaya hazırlandığı tıbbi maskeler olay oldu.

CNBC’nin Kanada basınından aktardığı habere göre Huawei ülkeye 6 milyon maske bağışlamak üzere çalışmalar yürütüyor.

Huawei Kanada'da 5G altyapısı kurmaya talip şirketlerden biriydi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise maske bağışlarının ülkenin 5G altyapısı hakkındaki kararlarını etkilemeyeceğini savunuyor.

KURUCUSUNUN KIZI KANADA’DA TUTUKLU

Global News'a konuşan Kanada Başbakanı, “Böyle bir bağışın kararlarımızı etkilemesini beklemiyoruz. Hiçbir konuda bir şirket bizi etkilemez” diye konuştu.

Aynı zamanda firmanın kurucusu Reng Zhengfei’nin kızı olan Zeng Wanzhou Huawei CFO'su Meng Wanzhou ABD yaptırımlarının ihlal edildiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklu bulunuyor.

ABD yönetimi Huawei'yi Çin hükümetine casusluk yapmakla suçlarken firma ile iş yapmak isteyen müttefik ülkeleri de bundan vazgeçirmeye çalışıyor.

İSPANYA VE HOLLANDA’YA DA MASKE BAĞIŞI YAPTI

ABD'nin baskısına rağmen İngiltere 5G altyapısı için Huawei ile birlikte çalışma kararı aldı. Avustralya ve Japonya da Huawei ile bu teknoloji için yakın temas halindeler. Huawei'nin maske bağışı yaptığı ülkeler arasında İspanya, Hollanda ve İtalya da bulunuyor.

FRANSA İDDİASINA YALANLAMA GELDİ

Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyesi olan Mark Green Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den 1 milyar maske istediğini, Xi Jinping'in de Huawei ile 5G altyapısı hakkında çalışmaları sonucunda Fransa'ya maske vereceğini söylediğini iddia etmişti. Fransa'nın ABD'deki diplomatik temsilcilikleri iddiayı yalanladı. Çin de konuyla ilgili resmi bir yalanlama metni ortaya koydu.

NEW YORK’A YARDIM

Huawei ABD'de yasaklı firmalar arasında yer almasına rağmen New York Valisi Andrew Cuomo şirketin eyalete maske ve tıbbi malzeme bağışladığını açıkladı.

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