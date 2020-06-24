Hurda teşviki değil ÖTV indirimi lazım

Corona virüsü salgını nedeniyle daralan otomotiv pazarı az da olsa hareketlenmeye başladı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, yeni otomobil satışlarının işlerine yansımasının 2 sene sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Hurda teşvikinden daha çok ÖTV'nin değişmesi sektörün yararına olur” dedi. Özalp'le, vergilendirmeden 2. el otomobil pazarına, hurda teşvikinden yeni otomobil satışlarına kadar birçok konuyu değerlendirdik.

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– Türkiye'deki otomotiv satış sonrası pazarı ne kadar bir hacme ve büyüklüğe sahip, bu yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektörün büyüklüğünün 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu tahmin ediyoruz. 3 yıl içinde 6.5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. 195 üyemiz var ve bu sektörün yüzde 80'ini kapsıyoruz. 35 bin kişiden fazla istihdam sağlıyoruz.

– Corona virüsü otomotiv satış sonrası pazarını nasıl etkiledi?

Nisan ve mayıs aylarında hem Avrupa hem de Türkiye'deki firmaların yüzde 60'ı aktivitelerini azalttı. Martta üreticilerimizin satışlarında yüzde 20 azalma yaşanırken, dağıtıcılarda bu durum yüzde 35'lere çıktı. Mayısta ise yüzde 45 düşüş oldu. Haziranda da yüzde 25 ila 30 olacak diyebilirim.

– Salgında otomotiv satışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektördeki satışların artış veya azalışının satış sonrası hizmetlere etkileri minimum 2 senede kendini hissettiriyor. Sektörde yapılacak çok şey var. Bunların başında vergiler geliyor. Örneğin, bir Alman'ın Türk'e göre satın alma gücü hemen hemen 1'e 5 civarında. Yani bir Alman 10 araç alabiliyorken biz 1 araç ancak alabiliyoruz.

– 2. el araç pazarındaki hareketliliğin sektörünüze faydası ne yönde olur?

Bence hurda teşvikinin kimseye bir faydası yok. Türkiye'de üretilen araçların satış fiyatları 200 bin TL'lere gelmiş durumda. 20 yıllık bir aracın fiyatı ise bu rakamın 1/4'ü seviyelerinde. Yani oradan gelecek parayla yeni bir otomobil alma durumu yok tüketicinin. Burada en önemli şey tabii ki ÖTV'nin düşürülmesi.