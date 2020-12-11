Hyundai robot üreticisi Boston Dynamics’i satın alıyor

Hyundai Motor Group’a bağlı şirketler robot üreticisi Boston Dynamics’in yüzde 80’ini yaklaşık 800 milyon-900 milyon won arasında (736-828 milyon dolar) bedelle SoftBank Group Corp’tan satın almak için anlaştı.

Adlarının açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre yönetim kurulu başkanı Euisun Chung, Boston Dynamics’in yüzde 20 hissesine sahip olacakken, Hyundai Motor ve grup şirketleri Hyundai Mobis and Hyundai Glovis şirketin toplam yüzde 60 hissesine sahip olacak. Kaynaklardan biri anlaşmanın değerini onayladı.

AMAÇ FABRİKALARDA OTOMASYONU ARTIRMAK

Analistler, Hyundai’nin robot teknolojisini sendikalaşmış taşıt fabrikalarındaki otomasyonu artırmanın yanı sıra sürücüsüz araçlar, insansız hava araçları ve dağıtım robotları gibi otonom araçlar tasarlamak için kullanacağını söyledi.

Bu adım, grup yönetim başkanlığına yeni atanan Chung’un geleneksel araba üretimine olan bağımlılığı azaltma taahhüdünün ardından atıldı.

Chung, robot teknolojilerinin şirketin gelecekteki faaliyetlerinin yüzde 20’sini oluşturacağını, yüzde 50’sini araba üretimi ve yüzde 30’unu ise havadan ulaşımın oluşturacağını söylemişti. (REUTERS)