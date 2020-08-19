İBB İstanbul’da temmuz sonu itibarıyla toplanan vergi tutarını açıkladı

İBB’den yapılan açıklamaya göre, 2020'de İstanbul'da tahsil edilen vergi hasılatı 2019 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, mayıs ayında yüzde 3,4, haziran ayında yüzde 12,5, temmuz ayında ise yüzde 28,5 arttı. Temmuz ayında aylık yüzde 38,3 artış kaydedildi.

Temmuz ayında, özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı, aylık yüzde 27,3 azalırken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 28,7 oldu.

Türkiye'de ise temmuz ayında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 26 iken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 29 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ MOTORLU TAŞITLARDA

İstanbul'da özel tüketim vergi gelirleri içinde yıllık en yüksek artış, yüzde 642 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Tütün mamullerinde yüzde 361, dayanıklı tüketim ve diğer mallarda yüzde 241, petrol ve doğalgaz ürünlerinde yüzde 14, alkollü içkilerde yüzde 8 vergi geliri artışı kolalı gazozlarda yüzde 6 azalış gerçekleşti.

Temmuz ayında, gümrük vergi gelirleri yıllık yüzde 35,8 artarken, aylık yüzde 29,5 azalarak 1 milyar TL oldu. Banka ve Sigorta

Muameleleri Vergisi (BSMV) bir önceki yıl ile aynı seviyelerde gerçekleşirken, haziran ayına göre yüzde 40,9 arttı. 2020 Nisan itibarıyla tahsil edilmeye başlanan Dijital Hizmet Vergisi’nin tahsilatı dört ayda 415 milyon TL'yi aştı. Dijital Hizmet Vergisi’nden yapılan tahsilat haziran ayına göre yüzde 37,7 azaldı.

MÜKELLEF SAYISINDA EN YÜKSEK ARTIŞ KURUMLAR VERGİSİ’NDE

Temmuz 2020 itibarıyla, İstanbul'da, 523 bin 362 gelir, 877 bin 529 gelir stopaj, 745 bin 988 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 481 basit usulde vergilendirilen gelir, 334 bin 190 kurumlar ve 838 bin 693 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Temmuz ayı itibarıyla İstanbul'da mükellef sayısında yıllık en yüksek artış, yüzde 7,2 ile Kurumlar Vergisi’nde görüldü. Kurumlar Vergisi mükelleflerini yüzde 6,5 ile gelir stopaj vergisi mükellefleri ve yüzde 5,5 ile Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefleri izledi.

Temmuz ayı verilerine göre, Türkiye’deki Kurumlar Vergi’si mükelleflerinin yüzde 37,8'i GMSİ mükelleflerinin yüzde 35,7'si KDV faal mükelleflerinin ise yüzde 29,4'ü İstanbul'da bulunuyor. (FOREKS)