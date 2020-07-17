İBB: Su zammı faturaların yüzde 66’sına yansımayacak!

İBB meclis üyelerinin oy birliği ile dün İstanbul'daki su birim fiyatı, ortalama enflasyon değeri olan yüzde 12,6 oranında zamlanmıştı. İBB’den yapılan açıklamada, “Kullanım bedeli kaldırıldığı için bu artışa rağmen İstanbul'da 10 metreküpe kadar su kullanan ve abonelerin yüzde 66'sını oluşturan konutlar, fiyat artışından hiç etkilenmedi. 10 metreküp üzerinde su kullanan haneler ise Türkiye'deki enflasyon değerleri göz önüne alındığında çok düşük kaldı. Yeni düzenleme 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak” denildi.

Yapılan açıklamaya göre, 10 metreküp su kullanan haneye mevcut su birim fiyatı üzerinden gelen 43 TL’lik fatura, yapılan 12,6’lık zamdan sonra da değişmeyerek 43 TL olarak yansıtılacak.

RAİF MERMUTLU İSKİ 2019 FAALİYET RAPORUNU SUNDU

Genel Müdür Raif Mermutlu, İSKİ Genel Kurulu'ndan sonra 2019 Faaliyet Raporu'nu sundu. Mermutlu yaptığı konuşmada, İSKİ'nin 15 milyon 67 bin nüfusa hizmet verdiğini ve abone sayısının da 6 milyon 500 bin kişi olduğunu söyledi. İstanbul'a günde 3 milyon metreküp su verildiğini kaydeden Mermutlu, 21 içme suyu, 88 de atık su arıtma tesisinin hizmet verdiğini belirtti.

50 FARKLI TARİHİ ÇEŞMESİNİN SUYU YENİDEN AKTI

İSKİ'nin yürüttüğü projeler ile ilgili de bilgi veren Mermutlu, son 1 yılda aralarında 3. Ahmet Çeşmesi ve Kazlıçeşme gibi simge eserlerin de olduğu İstanbul’un 50 farklı tarihi çeşmesinin suyunun yeniden akmasını sağladıklarını söyledi. 40 tarihi çeşmenin restorasyonunu daha yapacaklarını kaydeden Mermutlu, “41 farklı tarihi çeşme için de proje çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, ecdad yagidarı su kemelerimizden olan “Bozdoğan – Eğrikemer ve Uzunkemer”de de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

DEVAM EDEN TESİS İNŞAATLARI

Mermutlu ayrıca, İstanbul'un çok sayıda ilçesinde de dere ıslah çalışmaları ile atık su ve içme suyu arıtma tesisi inşaat çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Mermutlu, Şile İçmesuyu Arıtma Tesisi, Ömerli Emirli İçmesuyu Arıtma Tesisi, Terkos ve Taşoluk İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Terkos – İkitelli İsale Hattı İnşaatlarının da devam ettiğini kaydetti. Mermutlu ayrıca, yağmur sonrası yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için de çok sayıda ilçede çalışma yürüttüklerini belirtti.

2020 GELİR-GİDER VERİLERİ

İSKİ'nin gelir-gider dağılımı ile ilgili de bilgi veren Mermutlu, “2020 yılı, 7 Milyar 776 milyon TL olan gelir bütçesinin; yüzde 89'u su gelirleri, yüzde11'i diğer gelirlerden (İller Bankası Payı, Kira, Faiz, Para Cezaları) oluşmaktadır. 2020 yılı 7 Milyar 776 milyon TL olan gider bütçesinin; yüzde 45'i yatırımlara yüzde 31'i mal ve hizmet alımlarına, yüzde 14'ü personel giderlerine, yüzde 10'u cari ve diğer giderlere (yedek ödenek, faiz giderleri, sermaye transferleri) ayrılmıştır” diye konuştu.