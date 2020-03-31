İBB’den çarpıcı işsizlik tespiti! 20-24 yaş arası gençler…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi’nin 2019 yılına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinden yararlanarak hazırladığı ve İstanbul'daki iş gücü piyasasının değerlendirildiği Mart 2020 Ekonomi Bülteni yayınlandı. Bültende şu sonuçlara ulaşıldı:

İSTANBUL’DA TOPLAM 1 MİLYON 203 BİN İŞSİZ

İstanbul'da, 2019 yılında iş bulma ümidi olmayanlar ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanların da iş gücüne dahil edilmesiyle birlikte, hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranı, yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Buna göre, İstanbul'daki toplam işsiz sayısı, 1 milyon 203 bin oldu.

EĞİTİM ALMAYAN, ÇALIŞMAYAN GENÇ SAYISI 579 BİN

Çalışma sonucu elde edilen verilere göre, 15-24 yaş aralığında olup eğitim almayan ve herhangi bir işte çalışmayan gençlerin sayısı, 579 bine yükseldi. İstanbul'da her 4 gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK GENÇLERDE

İstanbul’da 2019 yılında bir önceki yıla göre işsizlik oranında en yüksek artış yüzde 5,6 ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik verisine göre, 20-24 yaş aralığında 221 bin kişi işsiz olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı yüzde 25,1 olarak saptandı.

İstanbul'da üniversite mezunlarının yüzde 13,6'sı, lise mezunlarının ise yüzde 17,2'si işsiz olarak kaydedildi. Bir önceki yıla göre bakıldığında lise mezunu işsizlerin sayısı 75 bin, üniversite mezunu işsizlerin sayısı ise 30 bin arttı.

İSTANBUL’DA KADINLARI İŞ GÜCÜNE KATILIMI DAHA DÜŞÜK

İstanbul'da, 2019 yılında, iş gücü 50 bin kişi artarak 6 milyon 788 bine ulaştı. İstanbul'da kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 37,6 iken erkeklerde bu oran yüzde 77,1 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise erkeklerin iş gücüne katılımı, yüzde 72'ye ulaşırken kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 34,4 oldu. İstanbul'da erkeklerde işsizlik oranı yüzde 13 iken, kadınlarda yüzde 18,9 oldu.

İSTİHDAMDA AZALMA KADINLARI VURUYOR

İstanbul'da istihdam edilen kişi sayısındaki azalışın 96 bini kadınlardan, 25 bini erkeklerden oldu. İstihdam oranı ise geçen yıla göre yüzde 1,3 azalarak yüzde 48,9 olarak gerçekleşti.İstanbul'da istihdam edilenlerin yüzde 46,1'ini lise altı eğitime sahip kişiler oluştururken yüzde 22'sini lise ve dengi okul mezunları, yüzde 30,4'ünü yüksek öğrenim mezunları oluşturdu. Okuma yazma bilmeyenlerin istihdam içindeki payı ise yüzde 1,5 oldu.

SİGORTASIZ İSTİHDAM ARTTI

İstanbul'da 2019 yılında bir önceki yıla göre, SGK'ya kayıtlı istihdam edilenlerin sayısı 168 bin azaldı. SGK'ya kayıtlı olmadan istihdam edilen kişilerin sayısı 47 bin arttı. İstihdam edilenlerin 1 milyon 282 binini SGK'ya kayıtlı olmayan kişiler, 4 milyon 496 binini SGK'ya kayıtlı kişiler oluşturdu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURUDA ARTIŞ

İstanbul’da 2019’da İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı yüzde 20 artarak, 353 bin 903 oldu. İstanbul'da 2019 yılında işsizlik ödeneğine başvuru sayısı 2018 yılına göre yüzde 19,4 oranında artarak 509 bin 641 oldu. İşsizlik ödeneği almayı hak edenlerin sayısı ise yüzde 19,2 artışla 287 bin 671 olarak gerçekleşti.

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