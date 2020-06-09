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IBM yüz tanıma teknolojileri işini bırakıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi International Business Machines Corp. (IBM), ABD Kongresi üyelerine yolladığı bir mektupta, "insan hakları kaygıları" nedeniyle "yüz tanıma teknolojisi" işini bırakacağını açıkladı.

15:44 -
Haberler Ekonomi
IBM yüz tanıma teknolojileri işini bırakıyor

IBM’in mektubunda yüz tanım teknolojisi işinin, yüz tanıma sistemlerinin kitlesel gözetleme işlerinde kullanılarak insan haklarının ihlal edilmesine neden olabileceği gerekçesiyle bırakılacağı vurgulandı.

IBM’in CEO’su Arvind Krishna, “IBM bundan sonra, genel amaçlı IBM yüz tanıma ya da yüz analizi yapan yazılım hizmeti vermeyecek” dedi.

Krishna, şirket olarak yüz tanıma teknolojisinin, kitle gözetleme, ırksal profil oluşturma gibi temel insan hakları ve özgürlüklerine zarar verecek teknolojileri üretip pazarlayan diğer şirketlere de karşı olduklarını ve buna göz yummayacaklarını vurguladı.

Axios’a konuşan bir IBM temsilcisi de, şirket olarak bundan sonra yüz tanıma teknolojine dayalı ürenleri geliştirmeyeceklerini ve satmayacaklarını, yalnızca bu alandaki mevcut müşterilerini destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. (DHA)

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