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İç çamaşırı üreticileri maskeye döndü

Corona virüsü salgını ile patlayan maske satışları ve fahiş oranda artan fiyatlar hem tekstil üreticilerini hem de devleti harekete geçirdi. Bu alandaki ihracata sınırlandırma getirilirken, İçişleri Bakanlığı stok yapan şirketlere el konulabileceği sinyalini verdi.

Sayime BAŞÇI
06:00 -
Haberler Ekonomi
İç çamaşırı üreticileri maskeye döndü

Yoğun talebi karşılayabilmek için bazı konfeksiyon atölyeleri ve şirketlerin maske üretimine döndüğünü açıklayan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz şunları söyledi;

* İç çamaşırı üreticileri de maske üretimine döndü. Burada işin perakendesini ve ticaretini yapanlar da var. İlaçta olduğu gibi maskenin de fiyatına müdahale gelmeli, tek bir fiyattan satılmalı

* İhracatın kısıtlanmasını olumlu bulduklarını da belirten Öksüz, “Nasıl ilaçta perakende fiyat tek bir yerden belirleniyorsa, maskede de öyle olmalı

MODA DEVİ DE ÜRETECEK

Türkiye'den de önemli miktarda tekstil ve hazır giyim alımı yapan H&M Group, hastaneler için koruyucu ekipman tedarik edeceğini açıkladı.

Grup tüm dünyadaki tedarik ve lojistik ağını bu alana yönlendireceğini açıklarken, H&M Sürdürülebilirlik, Grubu Başkanı Anna Gedda, “Bu çalışmaları yapabileceğimiz tüm destekler için ilk adım olarak görüyoruz” dedi.

Son güncelleme: 05:08 24.03.2020
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