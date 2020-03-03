İç talep azaldı, ihracat rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı şubat ayında yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar oldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılını 180,9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru ile tamamlayan ihracatımız, 2020 yılına da hızlı girdi.

Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen, yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak ‘Rekorlar Çıtası’nı bir üst basamağa taşıyoruz” dedi.