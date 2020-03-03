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İç talep azaldı, ihracat rekor kırdı

İç talepte yaşanan düşüşe bağlı olarak üreticilerin ihracata yönelmesi sonucu ihracatta rekor seviyeler yenileniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:37 -
Haberler Ekonomi
İç talep azaldı, ihracat rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı şubat ayında yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle / Fotoğraf: İHA

TİM Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılını 180,9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru ile tamamlayan ihracatımız, 2020 yılına da hızlı girdi.

Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen, yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak ‘Rekorlar Çıtası’nı bir üst basamağa taşıyoruz” dedi.

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Son güncelleme: 12:42 03.03.2020
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