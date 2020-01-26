İDO zarar etti seferleri azalttı

Sayıştay'ın 2018 yılı İBB denetim raporunda yer alan “Denizde Toplu Taşıma Hizmeti Alım İşinde Mevzuata Aykırı Olarak Süre Uzatımı ve İş Artışı Yapılması” başlıklı bulgusu, İDO ile ilgili çarpıcı bir veriyi de gün yüzüne çıkardı.

2018 yılının sonunda ekonomik nedenlerle iç hat seferlerini durduracağını açıklayan ve daha sonra şirkete uygulanacak müeyyideler nedeniyle seferlere devam kararı alan İDO A.Ş’nin, 2017 yılının sonunda da benzer bir sorunla İBB'ye başvurduğu öğrenildi.

Sayıştay raporunda, İBB tarafından “Denizde Toplu Taşıma Hizmeti Alım İşi” için 2015 yılında yapılan ihaleyi, İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'nin 274 milyon 979 bin 108 TL bedel ile kazandığı ve işin bitiş tarihinin de 21 Aralık 2017 olduğu bilgisi yer aldı.

İDO ZARAR ETTİ SEFERLERİ AZALTTI

Raporda yer alan verilere göre; ihale sözleşmesinin bitiş tarihinden yaklaşık 3 ay önce yani 28 Eylül 2017'de İDO A.Ş., İBB'ye yazı göndererek özelleştirme ile birlikte devralınan iç hatlardaki yolcu taşımalarından şirketin önemli ve sübvanse edilmeyecek boyutta zarar ettiği ifade edilerek bazı seferlerin azaltıldığını bildirdi.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı da 22 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul içi deniz taşımacılığının İBB'nin asli görevi olması nedeniyle İDO AŞ'nin azaltmayı planladığı şehir içi deniz otobüsü seferlerinin “Denizde Toplu Taşıma Hizmeti Alım İşi” kapsamında Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılmasını şirketten talep etti. İstanbul Şehir Hatları A.Ş. de sözleşme kapsamında 31 gün süre verilmesi halinde İDO tarafından azaltılacağı belirtilen seferlerin 180 adedi ile birlikte toplam 14 milyon 600 bin TL bedel ile yapılabileceğini bildirdi.

“YENİ İHALE AÇILMALIYDI”

Sayıştay, iş artışı ve süre uzatımı ile bu işin yapılmasını mevzuata aykırı buldu. Raporda, söz konusu seferler için yeni bir ihaleye çıkılmasının uygun olacağı kaydedildi.

İDO tarafından azaltılan seferlere ilişkin 180 seferlik yeni iş kaleminin mevcut ihaleye eklenmesi yerine “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” olarak değerlendirme yapılarak pazarlık usulü ile ihale iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı vurgulandı.