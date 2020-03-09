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IEA Başkanı’ndan petrol açıklaması

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol petrol fiyatlarında yaşanan çöküş hakkında açıklamalarda bulundu. Birol, "Corona virüsü petrol endüstrisine yeni belirsizlikler getirdiği gibi petrol endüstrisinde de yeni stratejiler ve yatırımları etkilemektedir" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr
13:56 -
Haberler Ekonomi
IEA Başkanı’ndan petrol açıklaması

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) başkanı Fatih Birol küresel petrol krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Birol, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Corona virüsü petrol endüstrisine yeni belirsizlikler getirdiği gibi petrol endüstrisinde de yeni stratejiler ve yatırımları etkilemektedir.

Büyük petrol üreticisi ekonomiler için düşük petrol fiyatı eğitim, sağlık ve kamu istihdamı gibi alanları fonlamak imkânsız hale gelir.

Ekonomiyi çeşitlendirme aynı zamanda daha önemli ve fonların azalması bakımından daha zor olmuştur.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) olarak biz, corona krizini yakından izliyoruz ve düzenli bilgilendirmemizi resim netleştikçe yapacağız.

Bu durum kömür, gaz ve yenilenebilir enerji gibi pek çok alanı ilgilendiriyor, aynı zamanda taşımacılık sektörü de etkilenecek.

 

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Son güncelleme: 13:58 09.03.2020
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