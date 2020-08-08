İhracatçı yüksek kurdan endişeli

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, kur artışının piyasada kaygıyı artırdığına dikkat çekerek, ihracat yapılan ülkelerden de fiyatta indirim talebi geldiğini söyledi. Firmaların finansmanlarının yetmediğine işaret eden Tecdelioğlu, “Hammadde alıyor 6.80 TL'den, kur 7.20 TL'ye çıkınca bu sefer hammadde için bankaya finansman sağlamak için gitmesi gerekiyor. İşletmelerde sermaye sıkıntısı başlıyor. Satın almalar durdu, acaba ne olacak deniyor. Bu endişe piyasayı durgun hale getiriyor. Enflasyonla orantılı bir kur artışı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Onursal Başkanı Bülent Aymen de, “Kur artışı ihracatçılara yaramıyor. Üretimin yüzde 70'i dışarıdan gelen hammadde. Maliyetlere yansıyor, hepimiz kredi kullanıyoruz. Orta ve uzun vadede zararı çok fazla” dedi.

EKONOMİ DIŞA BAĞIMLI

Döviz kurlarında istikrar gerektiğine işaret eden Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, ekonomisi dışa bağımlı olan Türkiye'nin kurlardaki dalgalanmalardan etkileneceğini belirtti. Döviz kurunun artması ile ihracatın daha kârlı hale geleceği beklentisinin oluştuğunu anlatan Turhan, “Biz sanayiciler, döviz kurundaki bu hızlı yükseliş ve ardından gelebilecek olan hızlı düşüşün etkisini çok çabuk hissedebiliriz” diye konuştu.

İTHALAT PAHALILAŞIYOR

İstikrarlı kur beklediklerini söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, hammadde girdisinin büyük oranda ithal olduğuna dikkat çekti. Önder, “Orta ve uzun vadede kazanım elde edeceğimizi düşünmüyorum” dedi.