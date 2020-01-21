İhracatçılara TL kredilerinde faiz indirimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarının Türk Eximbank tarafından uygun vade ve faiz imkanları ile karşılanmaya devam edildiğini vurguladı.

TCMB tarafından gerçekleştirilen politika faiz oranlarındaki indirimle birlikte son dönemde yurt içi piyasalarda yaşanan olumlu finansal ve ekonomik atmosfer çerçevesinde ihracatçıların Türk Lirası İhracat Kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapıldığını bildiren Pekcan, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank'ın desteği sürüyor. TL ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 17,60 olan Türk Eximbank Türk Lirası kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyelerine düşmesi ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek.”

2019’DA 44.1 MİLYAR DOLAR

Türk Eximbank'ın ihracatçılara 2019 yılında 44.1 milyar dolar finansman desteği sağladığına, 2020'de ihracatçılara bu desteğinin artarak devam edeceğini işaret eden Pekcan, cazip faiz oranlarının ihracatçıların rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını belirtti. Pekcan, “Söz konusu uygulamanın ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu. (İHA)