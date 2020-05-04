İhracatta corona etkisi! Büyük düşüş

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Nisan ayına ilişkin dış ticaret, ihracat ve ithalat verileri şöyle gerçekleşti:

*Dış ticaret açığı özel ticaret sistemine göre Nisan’da 3.4 milyar dolar oldu.

*Dış ticaret açığı Nisan’da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 13.4 arttı.

*İhracat ÖTS’ye göre Nisan’da yüzde 41.6 düşüşle 8.44 milyar dolar oldu.

*İthalat Nisan’da yüzde 32.2 düşüşle 11.84 milyar dolar oldu.

*Genel ticaret sistemine göre göre ihracat Nisan’da İngiltere’ye ihracat yüzde 57.7, Almanya yüzde 35.9, Fransa yüzde 66, İspanya yüzde 59.0, İtalya yüzde 51.0 düşüş gösterdi. İran’da düşüş yüzde 70 Irak’t ise yüzde 35 oldu.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir. Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur” denildi. (REUTERS-DHA)