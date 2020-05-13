1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? Pandemi sosyal yardım başvuru ekranı…

İhtiyaç sahibi binlerce aile için başlatılan sosyal yardım programında 3. faz başvuruları sürüyor. 1000 TL sosyal yardım için ilk iki faz ödemeler yapılmış ve 3. faz için e-devlet üzerinden başvuru yapılmaya başlanmıştı. Peki pandemi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları belli oldu mu?

SOSYAL YARDIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

SOSYAL YARDIM BAŞVURU İŞLEMLERİ

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.