İhtiyaç sahiplerine verilecek yakacak yardımına 10 bin başvuru

Sivas Belediyesi’nin ihtiyaçlı vatandaşlar için başlattığı yakacak desteğine başvuranların sayısı 10 bini buldu. Taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli hafta sonu da mesai yapıyor.

Pandemi sürecinde 10.00 – 16.00 olarak belirlenen mesai saatlerinin dışında, çalışmalar ilerleyen saatlere kadar devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ilk haftanın ardından kuralların uygulandığı ikinci hafta da formların kayıt, değerlendirme ve komisyondaki karar süreci sürdü.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

500 TL nakit yardımdan, kendi evi olanlardan aylık geliri asgari ücret olanlar ile müracaat şartlarını taşıyan ve aylık geliri net 2.800 TL'yi geçmeyen kimseler faydalanacak.

Yardımdan, vergi mükellefleri, birden fazla kayıtlı taşınmazı bulunanlar, 2005 model ve üzerinde araç sahipleri, kamyon veya otobüs sahipleri gibi başvuru şartlarını taşımayanlar yararlanamıyor. (İHA)

