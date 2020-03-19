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IKEA Türkiye’deki mağazalarını kapatıyor!

Dünyaca ünlü mobilya AVM'si IKEA, Türkiye'deki Corona virüsü salgını nedeniyle bütün AVM'lerini kapatacağını açıkladı.

17:58 -
Haberler Ekonomi
IKEA Türkiye’deki mağazalarını kapatıyor!

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın, çalışanlarımızın ailelerinin ve siz değerli ziyaretçilerimizin sağlığını düşünüyor ve önemsiyoruz.

19.03.2020 Perşembe günü saat 22:00’dan itibaren Türkiye’deki tüm IKEA mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verme kararı almış bulunuyoruz.”

İNTERNETTEN SATIŞA DEVAM

Şirket açıklamasında, internet üzerinden satışların devam edeceğini belirtti.

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Son güncelleme: 18:01 19.03.2020
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