2 günde ulaşılacak yolcuya 15 günde ulaşılabildi

Haziran’ın ilk 15 gününde hava yolunda iç ve dış hatlarda 1 milyon yolcuya ulaşıldı. Karaismailoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, söz konusu süreçte yaklaşık 14,000 uçak iniş-kalkışı gerçekleşirken; iç hat uçuşlarda 940,648, dış hat uçuşlarında ise 69,489 yolcuya hizmet verildi.

Reuters’ta yer alan habere göre; Karaismailoğlu yaptığı değerlendirmede, “Sektörde elde ettiğimiz ilk rakamlar normalleşmenin olumlu seyrinin göstergesi” dedi.

Açıklamaya göre, havalimanlarına 1-15 Haziran tarihleri arasında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 10,777, dış hatlarda ise 2,904 oldu.

İstanbul Havalimanı’nda söz konusu dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 1,739, dış hatlarda ise 1,159; yolcu trafiği ise iç hatlarda 185,495, dış hatlarda 29,127 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Antalya Havalimanı’ndaki uçak trafiği iç hatlarda 444, dış hatlarda ise 82 oldu. Yolcu trafiği iç hatlarda 34,978, dış hatlarda 2,847 olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK ORTALAMA 572 BİN

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2019 yılı faaliyet raporuna göre 2019 yılında Türkiye'de 209 milyon yolcu, iç hat, dış hat ve transit uçuşlarda Türkiye hava limanlarını kullandı. Yani günlük yolcu ortalaması yaklaşık 572 bin oldu. 2019 yılının ortalamasına göre iki günlük yolcu sayısı, 1-15 Haziran tarihleri arasında anca yakalandı.

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