İki şehirde amansız Tesla yarışı!

Dünyanın en değerli otomobil markası haline gelen Tesla, ABD'de yeni bir montaj fabrikası kuracak. Bunun için ilk etapta sekiz aday şehir belirlenmişti. Kararın açıklanmasına birkaç hafta kala bu sayı ikiye düştü: Teksas’ta bulunan Austin ve Oklahoma’da yer alan Tulsa…

Elon Musk, fabrikanın maliyetini azaltmak ve vergi avantajları sağlamak için adeta yarış başlattı! Reuters'ta yer alan habere göre her iki şehir de 1.1 milyar dolarlık, 20 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikayı kapmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

VERGİ TEŞVİKLERİ ÖNEMLİ

Austin'in bulunduğu Travis County, 10 yıl içinde 65 milyon dolarlık vergi iadesini sağlayacak tasarıyı bu hafta oylamaya sunacak. Ancak buradan hayal kırıklığı yaratacak bir sonuç çıkabilir. Çünkü şehir sakinleri daha önce Amazon'a benzer bir ayrıcalık sağlanmasını veto etmişti.

Tesla, Travis County yöneticileriyle yapılan görüşmelerde vergi teşviklerinin, yeni fabrikanın hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynayacağını söylemişti.

PİZZACIDAN BEDAVA TURTA SÖZÜ

Tulsa'da ise tam bir Tesla çılgınlığı yaşanıyor. Yerel bir Tesla hayran kulübü, şehrin ünlü ‘Golden Driller' heykelini Musk'a benzetmeye çalıştı! Heykelin göğsüne Tesla logosu çizilirken, kemerine de Tesla yazıldı.

Elon Musk, 3 Temmuz'ta Tulsa'yı bizzat ziyaret etmişti. Burada eyalet valisi Kevin Titt ile bir araya geldi. Şehre taşınan mühendislerin Tesla'yı Tulsa'ya davet eden videosu, Musk dahil 200 binden fazla kişi tarafından izlendi. Şehirdeki bir pizzacı ise fabrikanın kurulması halinde işçilere ücretsiz turta ikram edeceğini duyurdu.

SENELİK EN DÜŞÜK MAAŞ 47 BİN DOLAR

Tulsa'nın bağlı olduğu Oklahoma Valiliği, Tesla'ya teklif edilen ayrıcalıkları gizli tutuyor. Austin'in yer aldığı Travis County ise sadece vergi indirimleri ve iadeleriyle ilgili sağlanacak avantajları halka açıkladı.

Tesla'dan Teksas yetkililerine yapılan açıklamaya göre kurulacak fabrika, ilk etapta 5 binden fazla düşük vasıflı işçiye senelik 47 bin dolarlık maaş sağlayacak.