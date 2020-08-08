İkinci dalga zamla gelecek

Tarihi rekorlara imza atan Euro ve dolardaki yükseliş, pek çok maliyet kalemi döviz üzerinden olan reel sektörü de vuruyor. 1-2 aylık stoklarla çalışan ve etiketlerin birkaç ay önceden belirlendiğini aktaran sektör temsilcileri, maliyetlerin hemen artışa geçebildiğini, ancak bunun vitrine yansımasının ise sonbaharı bulacağını aktardı. Bu noktada başta enerji olmak üzere, ithal edilen ara malı ve üretim girdilerindeki artışa odaklanan reel sektörde, bankalara olan döviz borçları da ikinci bir etken olarak şirketlerin masasında. Gözler tansiyonu düşürmek için atılacak adımlara çevrilirken, TL'deki değer kaybının sürmesi halinde, sonbahara pek çok alanda bir zam dalgası ile giriş yapılacağının sinyalleri geldi.

İKİ AYDA TÜKETİCİYE YANSIR

TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclisi Başkanı Şeref Fayat, kurdaki volatilitenin çok yüksek olmasının hazır giyim ihracatını olumlu etkilemeyeceğine dikkat çekerek, “Çünkü bu durumda önünü göremeyen ihracatçı o son kuru kullanamaz. Hatta bizden müşterilerimiz fiyat indirimi ister. İç piyasada ise pamuk bile dolarla fiyatlanıyor. Bu trend böyle devam ederse bir iki ay içinde enflasyona ve iç pazarda son tüketiciye yansıması olacaktır” dedi. LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise “Tekstil sektöründe trendler önceden belirleniyor ve üretimler en az bir sezon öncesinde tamamlanıyor. Sonbahar-kış sezonu üretimlerimizi bağlamıştık. Bu hareketlerin fiyatlarımıza bir yansıması olacağını düşünmüyoruz” dedi.

MALİYETİ VE FİYATI YÜKSELTİR

Yüksek ithalat rakamları ile yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerden biri de elektronik perakendesi. Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, sektörün bir-iki aylık stoklarla çalıştığını ve fiyatları bir miktar tutabileceğini dile getirerek, “Kur artışı eğer elektrik ve akaryakıt fiyatlarına hemen yansırsa bu durum maliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecektir” diye konuştu.

Borcu olanlar etkilenecek

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise orta vadede bu yükselişin düzelmesini beklediklerini ancak bankalara döviz borcu olan yatırımcının bu durumdan yükselişin olduğu aylarda etkileneceğini aktardı. AVM'lerde kiranın TL üzerinden ödendiğini ve yerli AVM yatırımcılarının da borçlarını TL'ye çevirdiğini aktaran Altaş, bu noktada yabancı yatırımcıların zorlanabileceğini belirtti.